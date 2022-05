Premio Industria Felix, Caseificio Manciano tra le aziende più competitive del Centro Italia

Il Caseificio Sociale Manciano è fra le 90 imprese più competitive e virtuose del Centro Italia insignite nei giorni scorsi dell’Alta Onorificenza di Bilancio dal Premio Industria Felix.

Il Premio - promosso da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Centro Studi Economici di Cerved, l’Università Luiss Guido Carli e l’Associazione culturale Industria Felix - viene assegnato ogni anno alle aziende che si sono distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria e valori Esg (Environmental, Social, Governance).

A selezionarle è un qualificato Comitato Scientifico presieduto da Cesare Pozzi, docente di economia industriale della Luiss, con un algoritmo di competitività che tiene conto di parametri economici e industriali riferiti a conto economico, affidabilità finanziaria e numero di addetti. In Toscana le aziende protagoniste del Premio Industria Felix 2022 sono state 19, di cui 3 in provincia di Grosseto, premiate nell’Aula Magna dell’Università Luiss Guido Carli a Roma.

«Il Premio Industria Felix assegnato al Caseificio Sociale Manciano - afferma il, presente alla cerimonia a Roma - è un riconoscimento che condivido con tutta l'azienda, dal momento che è frutto di un grande lavoro di squadra. Il Caseificio, nato nel 1961 e forte di una cultura di cooperativa, ha promosso negli ultimi anni un percorso di welfare aziendale per coinvolgere i lavoratori nel miglioramento della cultura organizzativa e dei processi produttivi in tutte le fasi, dall’arrivo del latte fino al confezionamento e alla vendita del prodotto. La crescita delle competenze dei lavoratori e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro sono il primo passo per far star bene l’azienda nel suo complesso e migliorare il prodotto finale. Il Premio Industria Felix conferma il percorso avviato e consolida il nostro impegno per crescere ancora e raggiungere nuovi obiettivi continuo miglioramento all’insegna della sostenibilità etica, sociale e ambientale».

https://www.caseificiomanciano.it

