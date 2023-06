Consorzio Formaggio Gorgonzola Dop, Antonio Auricchio riconfermato presidente

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop, riunitosi ieri pomeriggio, ha eletto le nuove cariche sociali. Alla Presidenza è stato riconfermato per i prossimi tre anni Antonio Auricchio.

Riconfermati anche i Vicepresidenti Fabio Leonardi (Igor SrL) e Alberto Dall’Asta (Galbani Egidio Spa).

Antonio Auricchio

Antonio Auricchio: «Ringrazio il Cda per la rinnovata fiducia alla guida di uno dei Consorzi di Tutela più importanti del settore caseario. Nonostante il mio nome sia legato a quello dello storico marchio di famiglia, il nostro Gruppo produce da qualche anno anche Gorgonzola e ho abbracciato sin da subito con grande entusiasmo e orgoglio il ruolo di primo ambasciatore di questo prodotto che non ha eguali nel panorama italiano. Dopo una necessaria fase di “rodaggio” iniziale, posso ritenermi soddisfatto dei risultati ottenuti finora. Per il prossimo triennio il mio obiettivo, insieme a quello di tutto il Consiglio, sarà di portare l’unicità e la qualità del Gorgonzola Dop a un pubblico sempre più vasto, sia in Italia che all’estero, che ritengo sia il modo migliore per contrastare l’odioso fenomeno delle imitazioni. In questa battaglia dobbiamo continuare a fare rete, soprattutto all’estero, con le altre meravigliose produzioni italiane.»

Cremonese, classe 1953, Antonio Auricchio è Presidente della Gennaro Auricchio SpA.

E’ da due anni alla guida di Afidop (Associazione Formaggi Italiani Dop) e Vicepresidente Assolatte.

Oltre all’impegno nel lattiero-caseario, da sempre si dedica al volontariato a favore di chi necessita aiuto.

