Farchioni diventa partner strategico dell’Università di Pollenzo

Farchioni 1780 ha aderito, in qualità di Partner Strategico, all’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche, la prima università al mondo ad essere focalizzata sulla transdisciplinarità del food, con un approccio alla didattica esperienziale e una rete internazionale di Alumni, visiting professors, enti e imprese.

Il Gruppo Farchioni, con sede a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, produttore di olio, vino, birra e farine, leader riconosciuto nel mercato dell’olio di oliva nonché leader nella sostenibilità, entra a fare parte del “Club dei Partner Strategici dell’Università di Scienze Gastronomiche”, costituito da alcune tra le più importanti aziende e istituzioni che operano a vario titolo nel mondo della produzione, della vendita e del consumo di cibo e che condividono l’impegno e la visione strategica di Unisg e per questo sono attive a fianco dell’ateneo nel progettare e costruire nuovi scenari di crescita sostenibile e modelli alimentari e culturali innovativi.

«Il futuro è nelle nostre radici: questo è il motto che accompagna ormai da decenni la nostra famiglia ed è proprio questa ispirazione che ci ha spinto, dopo aver già sperimentato numerose partnership con altre istituzioni accademiche, alla collaborazione strategica con l’Università di Pollenzo, un punto di riferimento culturale per tutto il mondo del cibo italiano, impegnato nello studio, nella scoperta e nella diffusione della nostra tradizione agroalimentare», spiega Marco Farchioni, owner e manager dell’azienda.

«Con questa collaborazione vogliamo unire il respiro internazionale con la ricerca storica e l’innovazione: tre concetti che stanno anche alla base del nostro impegno. Noi ci stiamo specializzando sempre di più nello studio dei prodotti della terra a partire dal campo fino allo scaffale. Per questo - continua Farchioni - abbiamo bisogno di confrontarci con l’Università di Pollenzo. In questo modo, potremo anche investire sul contributo di tanti giovani in formazione che ci aiuteranno a comprendere gli indirizzi che prenderà il cibo italiano e l’evoluzione delle aspettative e dei gusti dei consumatori. Fare ricerca con questi ragazzi che vogliono scoprire il mondo di domani significa davvero dare realizzazione alla nostra idea che nella tradizione abita il futuro. Grazie ai giovani in formazione potremo capire se siamo sulla strada giusta in termini di sostenibilità e di autenticità».

Con l’adesione all’Associazione Amici, Farchioni avrà la possibilità di partecipare agli eventi e alle conferenze promossi dal network Unisg che si svolgono periodicamente presso l’Università, ma anche sviluppare progetti di ricerca che supportino l’innovazione in ambito agro-industriale e naturalmente avere un canale privilegiato con gli studenti dell’Università, a cui sarà data la possibilità di fare visita in occasione dei viaggi didattici Unisg.

Racconta Farchioni: «Abbiamo concluso un accordo triennale per la realizzazione di programmi che saranno comunicati nei prossimi mesi e che possono contare sull’entusiasmo e la competenza di migliaia di studenti che potranno divulgare la cultura del cibo, anche perché molti di loro diventeranno professionisti del settore nelle diverse funzioni. Siamo in grado di farlo adesso perché siamo oramai pronti a raccontare il nostro prodotto dal campo allo scaffale. Con l’aiuto di questi giovani - conclude Farchioni - speriamo anche di rivoluzionare il mondo dell’olio di oliva».

