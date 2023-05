Foodlab, nuovo fishburger di gambero per la linea Fumara

Buono, sano e subito pronto: è il nuovo Fishburger di gambero della linea Fumara di Foodlab, azienda italiana che, con sede nel cuore della Food Valley parmense, da oltre 20 anni è specializzata nella lavorazione e commercializzazione di salmone affumicato, marinato e aromatizzato e di altre eccellenze di mare.

Una specialità tutta da scoprire e dal sapore davvero prorompente: code di gamberi selezionati con la massima cura e dal sapore prorompente. Proprio così, la texture al coltello regala al palato la consistenza gourmand di bocconi irresistibilmente irregolari.

Il fishburger di gambero della linea Fumara di Foodlab

In padella, al forno o al microonde: per mettere in tavola i fishburger di gambero bastano davvero pochi minuti. Sono infatti precotti ‘sotto vuoto’ a vapore, procedimento che, oltre a ridurre al minimo i tempi di preparazione, permette di mantenere inalterati tutti i preziosi nutrienti della materia prima garantendo un sapore ricco e genuino. E con un po’ di fantasia, magari abbinandoli a salse, creme o verdure, diventano l’ingrediente vincente per piatti sempre più stuzzicanti

Sulla qualità garantisce Foodlab: nessun conservante e nessun additivo. Un’ottima e appetitosa alternativa per chi desidera (sempre o ogni tanto) evitare la carne.

Una gamma per tutti i gusti

A scaffale nelle principali catene della Grande Distribuzione e confezionato in due porzioni separate, il nuovo fishburger ai gamberi va a integrare una gamma già ricca e articolata, affiancando quelli al salmone, al tonno, allo spada e al merluzzo. Cinque varianti. Ce n’è davvero per tutti i gusti, per un pasto equilibrato, nutriente e gluten free.

