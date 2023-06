Norwegian Seafood Council, Tom-Jørgen Gangsø nuovo direttore Italia

Tom-Jørgen ha iniziato la sua carriera nel Norwegian Seafood Council nel 2012, dopo aver conseguito un Executive MBA in Management in the Seafood Industry presso la Norwegian School of Economics, un Master in Business Creation and Entrepreneurship presso la UiT -The Arctic University of Norway di Tromsø e una laurea in International Business Administration presso la Middlesex University di Londra

Per il Norwegian Seafood Council si è occupato di analisi dei singoli mercati, market access, marketing e attività di collaborazione ed iniziative con l’industria. Dal 2017 è responsabile delle strategie commerciali delle principali specie ittiche, con il ruolo di Direttore del dipartimento Market Insight e Market Access di Nsc.

Tom-Jørgen Gangsø (foto: Knut A°serud)

Con la nuova nomina a Direttore Italia, Tom-Jørgen Gangsø succede a Gunvar L. Wie, che negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo con successo.

«Vorrei ringraziare l’industria e tutti gli operatori del settore per questi due anni di lavoro insieme. Abbiamo ottenuto risultati importanti: i prodotti ittici norvegesi sono sempre più conosciuti e apprezzati in Italia e questo non sarebbe potuto accadere senza un grande lavoro di squadra» dichiara Gunvar L. Wie «Lascio il testimone a Tom-Jørgen che, grazie alla sua esperienza e professionalità, sono certo continuerà con successo lo sviluppo di questo mercato.»

«Sono orgoglioso di questo nuovo incarico e della fiducia che il Norwegian Seafood Council ha deciso di riporre in me. Una nuova sfida dopo tanti anni qui, che non vedo l’ora di iniziare.» afferma Tom-Jørgen Gangsø, nuovo Direttore Italia del Norwegian Seafood Council «Ringrazio in particolar modo Gunvar per l’eccellente lavoro che ha svolto in Italia, e sono fiero di raccogliere la sua eredità, con grande entusiasmo. In questi anni sono stati raggiunti dei traguardi importanti e sono certo che con impegno ed entusiasmo otterremo ancora dei grandi risultati.»

