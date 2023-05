Mutti, l'azienda chiude il 2022 con un fatturato di 563 milioni di euro

Il gruppo Mutti ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 563 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto al 2021. Anche a volume l’azienda di trasformazione del pomodoro ha registrato un aumento delle vendite passando dalle 324,1 mila tonnellate del 2021 alle 335 mila del 2022. Tuttavia l’incremento dei costi registrato durante l’anno ha eroso i margini con l’Ebitda che è sceso a 44,7 milioni dai 48 di un anno prima, il 7% in meno. La posizione finanziaria netta poi si è attestata a -123 milioni di euro dai -34 dei 12 mesi precedenti, come risultato degli aumenti di costi che l’azienda ha dovuto sostenere nel corso dell’anno.

Il 2022, infatti, è stato un anno segnato dall’aumento dei costi dell’energia elettrica, del gas e delle materie prime, spiega l’azienda, con un picco che ha coinciso con l’estate, periodo di massima attività per la campagna di trasformazione del pomodoro. In particolare, rispetto all’anno precedente, il costo dell’energia è aumentato del 147% e quello del gas del 217%, al netto dei significativi contributi governativi ricevuti, mentre vetro e latta, materiali utilizzati dall’azienda per il packaging, sono aumentati rispettivamente per oltre il 40% e oltre il 60%. A fronte di ciò, “c’è stato solo un aumento dei prezzi a scaffale pari a poche decine di centesimi di euro che ha portato inevitabilmente a una penalizzazione a livello di volumi prodotti”.

Tuttavia i risultati hanno consentito a Mutti di mantenere pressochè stabile la quota di mercato in Italia, pari al 33,7% (la somma delle quote di mercato dei tre competitor più forti, spiega una nota, non arriva a coprire la quota di Mutti) e di accrescere quella in Europa dove è passata dal 14,1% al 15%. In particolare il 2022 è stato l’anno in cui l’export per la prima volta anche a valore ha superato il mercato domestico: la quota di fatturato registrata all’estero, infatti, è stata pari al 51% pari a 286 milioni di euro. Anche a volume, per il secondo anno consecutivo, c’è stato un aumento delle tonnellate vendute all’estero, pari a 190,4 mila, rispetto alle 144,6 mila vendute in Italia. Sono sette i Paesi in Europa in cui Mutti oggi è leader di mercato: Francia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Slovenia e Italia. In Germania si consolida come seconda marca. Fuori dal perimetro europeo, invece, prosegue la crescita in Australia e Usa. I risultati del 2022, sottolinea l’azienda, sono anche frutto di investimenti industriali per 32 milioni di euro, destinati a interventi e attività ulteriormente migliorative degli indici di qualità, efficienza e sicurezza del gruppo.

«I gravi fattori esogeni, dalla siccità agli aumenti di materie prime ed energia, che hanno caratterizzato il 2022 non hanno intaccato il nostro percorso di crescita - ha dichiarato Francesco Mutti, amministratore delegato dell’omonima azienda. Siamo quindi pronti a far fronte a un 2023 che si prospetta altrettanto complesso e sfidante. Più in generale dovremmo riflettere, a livello Paese e in modo radicale e radicato, su quella che sarà la nostra politica idrica dei prossimi anni. Dobbiamo assolutamente pensare non solo in una logica di presente ma anche per il futuro. Pensare, quindi, alla costruzione di progetti che facciano sì che l’acqua che continua a cadere venga trattenuta e non sprecata. È evidente, da tempo, che l’emergenza idrica sia un tema che non può più essere sottovalutato, soprattutto perché le soluzioni al problema non sono immediate. Occorre mettere questo argomento al centro dell’agenda pubblica e privata, da subito».

