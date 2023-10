Tutto pronto per il “Festival de la Cazoeula” a Como, Lecco e Monza

La cazoeula è un piatto succulento ricco di tradizioni e simbolo di condivisione. Per coloro che amano questo piatto, rappresenta una vera passione che va ben oltre le stagioni fredde, ed è adatto per ogni occasione. Questo delizioso piatto è al centro di un festival che si svolge ogni anno nel territorio di Como, Lecco e Monza Brianza, coinvolgendo ormai 50 ristoranti, con alcune partecipazioni anche nella zona milanese. È importante notare che il festival prende il nome "Cazoeula" scritto in questo modo particolare, poiché ha origine a Cantù, dove la "s" non è contemplata.

Tutto pronto per il “Festival de la Cazoeula”

Dal 2013, l'associazione Cazoeula De Cantù, guidata dal presidente Claudio Bizzozero, riunisce chef della Brianza, che competono offrendo la loro versione del piatto nei loro menu. Il vincitore riceve il prestigioso trofeo "Cazoeula d'oro". Il Festival per la stagione 2023/2024 avrà luogo in due fasi: la prima parte inizia il 1 novembre e termina il 15 del mese, per poi riprendere dal 17 gennaio (il giorno di Sant'Antonio del purcel) e durare fino al 29 febbraio 2024. L'anno scorso, il titolo è stato conquistato dalla Trattoria Maurizi di Nibionno (Lecco) in un trionfo di verze, costine e cotenne. Anche quest'anno, il vincitore sarà deciso dai numerosi appassionati che potranno visitare i vari ristoranti in gara e gustare la cazoeula (a partire da 18 euro) e successivamente votare online sul sito ufficiale del festival.

Oltre alla giuria popolare, ci sarà anche una giuria tecnica composta da chef dell'Associazione cuochi della provincia di Como, Lecco e Monza Brianza e da giornalisti specializzati del settore. «L'appuntamento intende preservare e valorizzare la tradizione di questo gustosissimo piatto - spiegano i promotori. Per noi brianzoli è qualcosa di più di una semplice pietanza: rappresenta un vero e proprio fondamento di riconoscimento identitario locale”. Una storia di cibo e cultura che può incantare anche chi si avvicina per la prima volta. L'elenco di tutti i ristoranti aderenti sono sul sito www.festivaldelacazoeula.it. Sempre meglio prenotare».

