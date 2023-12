Torna il Roma Whisky Festival, l'evento dedicato al "re" dei distillati

Puntuale come ogni anno torna, dopo il grande successo del 2023, il Roma Whisky Festival l'evento aperto al pubblico e dedicato al variegato mondo del whisky, ai suoi amanti, ai produttori, agli importatori, ai distributori e ai bartenders che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 febbraio nell'ormai consueta cornice del Salone delle Fontane. Un'intero weekend dedicato al "re" dei distillati che Andrea Fofi, fondatore ed organizzatore della manifestazione, ha voluto ancor più arricchire con numerose novità fra cui spicca una nuova area dedicata agli imbottigliamenti vintage.

A febbraio torna il Roma Whisky Festival

Uno spazio pensato per chi già conosce l'anima di questo magnifico distillato e che, per questo, vuole scoprirne edizioni più rare e particolari, bottiglie introvabili altrove e per questo uniche. Una manifestazione sempre più completa e aperta ad ogni tipo di pubblico, dai neofiti, a cui è dedicato il mini corso di avvicinamento l'abc del whisky, ai grandi appassionati. «Negli ultimi anni il mercato del whisky, storicamente rivolto alla stretta cerchia dei grandi appassionati, si è aperto ad un maggiore numero di consumatori» ha confermato Andrea Fofi. «Un prodotto che è oggi apprezzato da entrambi i sessi e da tutte le fasce di età». Non poteva, poi, mancare al Roma Whisky Festival 2024 il premio Whisky & Lode che eleggerà i migliori whisky del salone valutati, come di consueto, da una giuria di esperti secondo la regola del blind tasting, in quattro diverse categorie: Best Scotch Whisky Best Cask Strength Best World Whisky e Best American Whiskey

La manifestazione aprirà le porte sabato 24 febbraio dalle ore 14.00 alle 21.00 e proseguirà nella giornata del 25 febbraio

con gli stessi orari. I biglietti sono disponibili online attraverso il sito ufficiale.

