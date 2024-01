Vertical Winter Tour: cibo e musica a San Martino di Castrozza-Passo Rolle

La skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle sarà protagonista anche in questo 2024 del Vertical Winter Tour di Radio Deejay in programma sabato 27 e domenica 28 gennaio. Un weekend fatto di tanti appuntamenti da vivere sugli sci con il village che sarà allestito sull'Alpe Tognola, nelle immediate vicinanze dell'omonimo rifugio, dove saranno organizzati numerosi momenti e attività di musica, divertimento e degustazioni. Sport, Music and Fun è anche nel 2024 il filo conduttore dell'evento, in grado di intrattenere un pubblico molto vasto, dai ragazzi agli adulti, con un bellissimo villaggio sulla neve di 900 mq ad ingresso totalmente libero e gratuito (orario 9-16:30) e tantissime attività da svolgere dalla mattina al pomeriggio inoltrato. Da non perdere poi la possibilità di provare una delle auto del parco Nissan e-4orce nel Test Drive allestito con partenza dal centro di San Martino di Castrozza.

Tutto pronto per il Vertical Winter Tour all'Alpe Rognola

Il tutto concedendosi anche delle sontuose sciate nel Carosello delle Malghe che porta da Tognola porta alla zona di Ces, con le immancabili pause di relax e gusto nei punti di ristoro disseminati lungo le piste, dalle quali è possibile godere di un'impareggiabile vista sulle Pale di San Martino, il gruppo più esteso delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Uno scenario da cartolina che ha per confini fitti boschi di abete rosso e maestose montagne di corallo che arrossiscono al tramonto. La location ideale per un weekend di divertimento sulla neve, sci ai piedi sulle piste della skiarea o divertendosi con le tantissime attività outdoor in programma nella natura elegante del Parco Paneveggio Pale di San Martino.

Anche quest'anno guest star sarà Vic, noto conduttore di Radio Deejay attualmente in onda da lunedì a venerdì dalle 13.00 alle 14.00 con Marisa Passera e in diretta ogni sabato con Luciana Littizzetto dalle 10.00 alle 12.00. La presenza del celebre deejay domenica pomeriggio saprà certamente animare e coinvolgere tutti gli sciatori che potranno sprigionare tutte le proprie energie alternando veloci discese in pista a momenti di festa sulla terrazza dell'Alpe Tognola. Un ritorno particolarmente gradito quello del Vic, che era già stato ospite delle nevi di San Martino per l'evento negli anni scorsi. In una di queste occasioni si era addirittura lanciato anche dalla Tognola con il parapendio, sua grande passione. Un weekend che si preannuncia particolarmente ricco anche per la presenza di un altro importante evento sulla neve: il Telemark Event. Sabato 27 e domenica 28 gennaio sulle piste del Carosello delle Malghe i telemarker della Scuola Sci San Martino saranno a disposizione per incuriosire e avviare a questa disciplina nuove persone attraverso apposite lezioni e sessioni di sci accompagnato. Una due giorni dedicata alla sciata a tallone libero, per rivivere le emozioni che solo la tecnica sciistica ideata a metà Ottocento dal norvegese Sondre Norheim può regalare. Il programma prevede una serie di corsi di Alpenstock clinic, telemark imprinting, musica con goliardiche incursioni sulle piste dei Krampus Primör e naturalmente il divertimento e l'allegria che contraddistinguono da sempre i telemarker.

Il ritrovo è previsto per sabato 27 alle ore 9:00 presso la partenza degli impianti Tognola. Dalle ore 11:00 si comincia poi a fare sul serio con l'Alpenstock clinic, test materiali dal villaggio in zona malghetta Tognola e l'avviamento al telemark. Dopo una giornata sulle piste la festa continua alle 17:00 con l'aperitivo in centro a San Martino di Castrozza, a cui seguirà, alle 19:30, la cena presso il Rifugio Colverde (prenotazione obbligatoria) e il successivo party. Domenica 28 gennaio si replicherà con l'alpenstock clinic sulle nevi della skiarea fino alla conclusione delle attività prevista alle ore 16:30. Giovedì 8 febbraio in occasione del Carnevale spazio invece alla Death Race, gara di Slalom Parallelo con i maestri della Scuola Sci San Martino vestiti in maschera. Una giornata di grande divertimento sulle piste da sci con la musica di DoloMeo Dj e l'immancabile animazione. A seguire lotteria il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza. Gli eventi in quota per gli appassionati della skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle proseguiranno anche a febbraio con il Tour delle Alpi di sabato 17 e domenica 18. Due giornate tra ski test Head Ski per adulti e bambini, esposizioni Dainese, Bollé e molto altro. Il tutto ai 2200 metri dell'Alpe Tognola.

