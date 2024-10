Farine di Flôr e Formandi: il gusto autentico della montagna friulana torna a Sutrio

Domenica 20 ottobre, Sutrio (Ud), borgo della Carnia, ospiterà l'edizione autunnale di Farine di Flôr e Formandi, una manifestazione enogastronomica che celebra due dei prodotti più tipici della montagna friulana: le farine tradizionali e i formaggi di malga. Un evento imperdibile per gli amanti della buona tavola e delle tradizioni locali, che potranno immergersi in un percorso di sapori autentici e genuini.

Sutrio celebra la tradizione: Farine di Flôr e Formandi

A partire dalle 10, le vie del paese si trasformeranno in un goloso percorso di degustazione, dove sarà possibile assaggiare piatti a base di farine e grani antichi, preparati dalle associazioni del territorio. Tra le prelibatezze proposte spiccano pietanze come Tocj in braide, Brût Brusât, Miege lune cun farine di cjistignes e altre ricette che un tempo erano comuni nelle case friulane. I visitatori potranno provare anche piatti particolari come Panade cun las frices, Blecs cun ont e scuete fumade, Gnocs di brundui e Pete cun la marmelade, tutte specialità che oggi si ritrovano in alcuni ristoranti locali, preservando il legame con la cucina contadina di una volta. Ad accompagnare questi sapori unici, ci saranno le birre artigianali di cinque birrifici del Friuli Venezia Giulia: Bondai di Sutrio, Casamatta di Enemonzo, Birrificio Di Mont di Cedarchis di Arta Terme, Birra di Naon di Porcia e Birrificio Foran di Castions di Strada. Un connubio perfetto tra tradizione culinaria e creatività brassicola.

Non poteva mancare l'omaggio al formaggio di malga, vero re della produzione casearia della montagna friulana, che sarà celebrato con Formandi, la mostra-mercato che esporrà il meglio dei prodotti della stagione di monticazione 2024. In questo contesto, i visitatori potranno gustare formaggi di malga accompagnati da polenta rustica, preparata dai polentari locali. L'appuntamento è nell'Ort del sior Matie, il salotto all'aperto di via Roma, 35/B, un angolo pittoresco del borgo dove la tradizione si fonde con l'atmosfera familiare del luogo. Uno dei momenti più attesi della giornata sarà l'Asta di formaggi di malga, alle ore 16 in Sala Kaiser, dove si potranno acquistare forme pregiate e difficilmente reperibili, particolarmente ambite da ristoratori e negozi specializzati. Durante l'asta, gli chef Pietro Toffolo De Piante dell'Osteria Da Nando di Mortegliano e Giacomo Della Pietra dell'Osteria da Alvise di Sutrio delizieranno i partecipanti con un piatto gourmet a base di formaggio di malga, abbinato ai vini selezionati da Borderwine - Natural Wine, salone del vino artigianale transfrontaliero. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e richiedono prenotazione al numero 0433778921 o via email a prolocosutrio23@gmail.com.

Farine di Flôr e Formandi: un percorso del gusto tra farine antiche e formaggi di malga

A completare il programma, una serie di laboratori e attività per grandi e piccoli: dalla lavorazione delle erbe aromatiche e dei formaggi, all'arte di riutilizzare il pane raffermo. Sarà inoltre possibile visitare il Mulino di Croce di Cercivento e partecipare alla “Fattoria diffusa”, un'esperienza immersiva tra gli animali e i mestieri della tradizione rurale. Tutte le iniziative rientrano nel progetto di valorizzazione del territorio previsto dal Bando Borghi Pnrr “Il Bosco nel Borgo - Il Borgo nel Bosco”, che mira a riscoprire e promuovere il patrimonio culturale e naturale di Sutrio.

