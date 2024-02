“Formaggi & sorrisi”: Grana Padano torna protagonista nel cuore di Cremona

Il Consorzio di tutela del Grana Padano ha ufficialmente rinnovato la partnership con “Formaggi & sorrisi - Cheese and friends festival”, un evento che dal 12 al 14 aprile tornerà ad animare le strade e il centro di Cremona.

Renato Zaghini, presidente del Consorzio tutela Grana Padano

«Cremona è capitale riconosciuta del latte capace di creare autentici gioielli del patrimonio delle produzioni d'origine protetta, su tutte il Grana Padano Dop - commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio tutela Grana Padano. I caseifici del suo territorio producono la media più alta di forme di tutta la zona di produzione del formaggio dop più consumato nel mondo, salita nel 2023 ad oltre 105mila. Ora questa solida filiera si mette a disposizione della comunità nel progetto di candidare Cremona a Capitale italiana della Cultura nel 2027. Si tratta di un riconoscimento meritato per un territorio che richiama visitatori italiani e stranieri anche con iniziative consolidatesi nel tempo come Formaggi & Sorrisi».

I produttori di Grana Padano sanno parlare al cuore. Lo conferma il successo dell'export che ha diffuso un'emozione italiana nel mondo aumentando nei primi dieci mesi dello scorso anno del 6,44% la produzione destinata all'estero. E coltivano l'amicizia, come il sostegno al Cheese & Friends Festival che, accanto alle istituzioni, vede insieme i Consorzi del Grana Padano Dop e del Provolone Valpadana Dop, in molti casi prodotti negli stessi caseifici. La passeggiata nel centro di Cremona dei visitatori, accolti dalla mascotte Granì, farà tappa al desk del Consorzio di Tutela, dove troveranno informazioni, gusto e cortesia. Nei tre giorni si alterneranno laboratori e degustazioni per far conoscere il Grana Padano Dop a tutti e offrire un ripasso a chi già lo conosce. I più piccoli incontreranno la mucca didattica per capire da dove parte il cammino del Grana Padano, mentre mamme, papà e tutti gli adulti più curiosi invece scopriranno negli showcooking i tanti volti del Grana Padano, anche quelli meno noti.

