Mille&UnBabà: il concorso per il miglior babà napoletano torna con la 4ª edizione Mille&UnBabà, il concorso per il miglior babà napoletano promosso da Mulino Caputo, apre le candidature per la sua quarta edizione. Finali a Napoli il 17 marzo, con un premio di mille kg di farina e mille euro [...]