Hospitality, dopo il bilancio positivo del 2025 si prepara alla 50ª edizione

Appuntamento a Riva del Garda per la 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, in programma dal 2 al 5 febbraio 2026. Un anniversario speciale per celebrare insieme mezzo secolo di innovazione, passione e crescita nel mondo dell’ospitalità.

Hospitality si prepara alla 50ª edizione nel 2026

L’edizione 2025 si è conclusa con un bilancio positivo, confermandosi la fiera internazionale leader in Italia per il settore dell’ospitalità e della ristorazione. Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality ha offerto quattro giorni di esposizione, networking, eventi ed esperienze dedicate al mondo Horeca.

Grazie a un’importante attività di scouting e alla collaborazione con l’Agenzia ICE (ITA - Italian Trade Agency), la manifestazione ha registrato una forte presenza internazionale, accogliendo oltre 70 buyer provenienti da 20 Paesi strategici per il mercato dell’hôtellerie e della ristorazione.

Nel 2026, la 50ª edizione si preannuncia ancora più ricca di opportunità, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore. Save the date!

