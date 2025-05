Beer&Food si sposta: nel 2026 nuova edizione nell'ala est della Fiera di Rimini

Dal 15 al 17 febbraio 2026, Beer&Food Attraction tornerà con una nuova edizione, nuove energie e una novità logistica importante: l'intera manifestazione si trasferisce nell'Ala Est del quartiere fieristico di Rimini. Una scelta legata ai lavori di ampliamento in corso, che si traduce però in un'occasione concreta per ripensare l'intera esperienza fieristica, offrendo spazi più funzionali e percorsi rinnovati.

Beer and Food Attraction 2026 cambia volto e si sposta a Est

In contemporanea con BBTech Expo, anche la prossima edizione punterà su contenuti di qualità e occasioni di business, mantenendo alta l'attenzione sul mondo delle birre, del food e delle tecnologie per la produzione e la distribuzione. Il cambio di layout è molto più di una semplice riorganizzazione degli spazi: è un segnale chiaro dell'evoluzione continua della fiera, che vuole crescere insieme al settore, offrendo agli operatori un ambiente sempre più adatto a favorire networking, eventi e business matching. «La nuova collocazione espositiva si rende necessaria per lavori di ampliamento del quartiere, ma rappresenta anche l'occasione per ridefinire l'esperienza fieristica, con padiglioni funzionali, nuovi percorsi e spazi ancora più performanti per networking, eventi e business matching» si legge nel comunicato.

Il passaggio all'ala est, quindi, non sarà solo una soluzione temporanea. L'obiettivo è creare un contesto fieristico capace di rispondere meglio alle esigenze di espositori e visitatori, valorizzando le sinergie tra i vari comparti e rafforzando il ruolo della fiera come punto di riferimento per il settore. Insomma, il cantiere aperto a Rimini non frena, anzi accompagna il rilancio di un appuntamento che negli anni ha saputo affermarsi come uno dei momenti più dinamici e riconosciuti del calendario enogastronomico italiano. Il 2026, con questa nuova impostazione, promette una fiera più efficace, più connessa e più centrata sulle esigenze reali di chi fa impresa nel comparto del beverage e del food service.

© Riproduzione riservata