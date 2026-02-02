Dibattiti, degustazioni e formazione: tutto pronto per Horeca Expoforum a Torino

Dal 15 al 17 marzo il Lingotto Fiere di Torino ospita la terza edizione di Horeca Expoforum, salone professionale rivolto ai settori della ristorazione, hotellerie e caffetteria, organizzato da GL events Italia. L’evento si sviluppa su 14.000 metri quadrati del Padiglione 3, con uno spazio espositivo potenziato: oltre l’80% degli espositori della scorsa edizione ha già confermato la partecipazione, molti ampliando gli stand. Tra le novità, debutta Alimentability, festival dedicato all’informazione agroalimentare etica e responsabile, e l’Area Pizza, realizzata in collaborazione con la Scuola Italiana Pizzaioli, che ospiterà masterclass teoriche e pratiche per i professionisti.

Horeca Expoforum torna dal 15 al 17 marzo

Nuovi ingressi e conferme nel parterre espositivo

Il roster 2026 si presenta particolarmente diversificato. Tra le nuove aziende figurano i distributori Pregis da Milano e Noval da Torino, oltre a Caffè Moreno, la birra torinese Metzger e Pivetti da Ferrara, che affiancherà Bongiovanni nella rappresentanza della filiera molitoria. Confermati i protagonisti della precedente edizione, tra cui PreGel per gelateria e pasticceria, Breskui per il Bubble Tea, e i leader dei surgelati Bonduelle, Orogel e Surgital. Nel comparto attrezzature e forniture professionali partecipano Ventidue, Kear e Lainox, tra i principali produttori di forni combinati.

Associazioni di categoria e dialogo con il mondo imprenditoriale

Alla manifestazione saranno presenti numerose realtà associative, tra cui Conpait, Scuola Italiana Pizzaioli, Federazione Italiana Cuochi (FIC) e IFSE, insieme alle principali sigle dell’imprenditoria come Federalberghi, Ascom, Confartigianato, CNA, Confesercenti e API. «Gli espositori sono il vero motore di Horeca Expoforum, la loro fiducia ci permette di crescere», spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. «Il contributo delle associazioni rafforza il ruolo del Salone come piattaforma di confronto e innovazione per l’intero settore».

Alimentability e responsabilità informativa

Tra le novità principali spicca Alimentability, festival promosso da ASA - Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, pensato come luogo di incontro tra giornalisti, aziende, istituzioni, studiosi e comunicatori interessati a sostenibilità, responsabilità informativa e valorizzazione del Made in Italy. In programma laboratori, degustazioni e tavole rotonde dedicate alla filiera agroalimentare, con un’attenzione particolare all’informazione etica e consapevole.

Masterclass, show cooking e Area Pizza

L’Area Pizza, sviluppata con la Scuola Italiana Pizzaioli, offrirà momenti formativi pratici e teorici. La manifestazione proporrà showcooking, degustazioni, competizioni, incontri B2B e sessioni formative dal dolce al salato, con focus su vino, birra e caffè, dando spazio a innovazione, tecnica e creatività. «Vogliamo offrire un luogo dove professionisti e istituzioni possano condividere esperienze e costruire nuove opportunità», spiega Ganczer.

Economia e internazionalizzazione

Il settore Horeca rappresenta una quota significativa dell’economia nazionale e piemontese. In Piemonte sono quasi 30.000 le imprese attive, pari al 7,1% del tessuto regionale, mentre a livello italiano la regione incide per il 6,4% sul totale. Secondo il Rapporto Strategico 2025 di The European House – Ambrosetti, il comparto ha generato 107,1 miliardi di euro di fatturato e coinvolto 1,5 milioni di persone, con circa 382.000 imprese attive. L’edizione 2026 di Horeca Expoforum conferma la sua dimensione internazionale, con espositori europei come Vandemoortele e Puratos dal Belgio, Vion Food Group dai Paesi Bassi e Recanses dalla Spagna.

Caffè, beverage e artigianalità italiana

Cresce del 30% il numero di espositori del comparto caffè, grazie alla collaborazione con la Specialty Coffee Association, che porterà competizioni, torrefattori internazionali e forniture innovative. Tra le realtà locali e nazionali tornano o debuttano Caffè Ghigo, Perrero Caffè, Malabar, Dicaf, Caffè Pascucci e Gruppo Izzo. Il settore beverage registra l’ingresso di distributori come Beverfood e Nuova Alba 82, affiancati da piccoli produttori di estratti naturali, birre artigianali, erbalatte certificate e energy drinks, mentre Coca Cola propone le bevande piemontesi Lurisia. La manifestazione valorizza anche le eccellenze artigiane italiane, da Latteria Agricola San Pietro a 50bio, Baldassarre Agnelli, Rumori, Salumi Sei Colli e Fruitservice da Bronte.

Un’agorà per la filiera Horeca

Horeca Expoforum si conferma come spazio di confronto, formazione e networking per professionisti, istituzioni e associazioni, offrendo una panoramica completa del settore e favorendo lo sviluppo di una cultura condivisa sul ruolo strategico di Food & Beverage e Hospitality nel panorama nazionale.