Assa Abloy, sistemi innovativi per la sicurezza nelle strutture ospedaliere

La pandemia da Covid-19 ha evidenziato quanto i requisiti di sicurezza e igiene siano di primaria importanza in ambienti ad alta densità di persone: fra questi, le strutture sanitarie.

Assa Abloy è in grado di garantire a ospedali, Rsa, cliniche e strutture sanitarie sistemi di sicurezza che proteggano sia il personale medico, sia pazienti e visitatori temporanei, e mettano al sicuro farmaci e strumentazioni. L’ampia proposta di Assa Abloy dà vita a soluzioni flessibili, innovative, efficienti e customizzate, in grado di rispondere alle necessità di sicurezza per ogni area o reparto, senza rinunciare al design. Il team di esperti Assa Abloy garantisce il supporto completo seguendo ogni fase del progetto, dall’analisi dei bisogni alla proposta delle soluzioni, sino alla consegna dei dispositivi, per strutture ospedaliere 100% sicure.

All’ingresso delle strutture, per esempio, dove è costante il flusso di persone l’automazione è la migliore soluzione. Assa Abloy offre sistemi per porte a battente; maniglioni antipanico; fermaporta elettromeccanici e chiudiporta con regolazione della velocità di chiusura, come quelli a camma DC500 e DC700 .

Il tournover del personale rende spesso complessa la gestione delle chiavi, in particolare nelle farmacie ospedaliere dove, spesso, ci sono farmaci particolari.

Assa Abloy è in grado di fornire dispositivi di sicurezza che da un lato controllano degli accessi dall’altro riducono le possibilità di furto. Inoltre, chiavi intelligenti per armadi e armadietti possono essere integrati con soluzioni di monitoraggio che forniscono protezione e tracciabilità in tempo reale, ma anche per svolgere eventuali indagini. Le soluzioni possibili: controllo accessi come Aperio o SMARTair,maniglia con codice Code Handle, serrature RFID per armadietti, armadietti Traka 21 per la gestione delle chiavi.

Un case study interessante, in tal senso, è il progetto realizzato da Assa Abloy per il Centro Ospedaliero Universitario di Grenoble, la cui collocazione in uno spazio molto aperto e privo di recinzioni, e l’elevato transito quotidiano di persone rendevano quanto mai necessario un sistema di sicurezza per il controllo gli accessi, in particolare di ambulatori e sale operatorie.

Sulle porte delle aree sensibili dell’ospedale sono state installate le serrature wireless a batteria C100 Aperio e placche maniglia a batteria E100 Aperio collegate tramite hub di comunicazione al sistema di controllo accessi: ciò ha immediatamente prodotto una drastica riduzione dei furti. Le porte, infatti, si aprono soltanto con smart card RFID rilasciate al personale autorizzato e i responsabili della sicurezza dell’ospedale possono amministrare i diritti di accesso e ricevere il report degli eventi in tempo reale.

Anche i reparti e le camere dei pazienti sono luoghi ad alto traffico di persone. Per garantire la sicurezza del personale medico, degli ospiti (soprattutto di aree “critiche” come i reparti psichiatrici) e dei visitatori è importante dotare queste aree di sistemi di controllo e accesso che regolino entrate e uscite: grazie alle piattaforme di gestione degli accessi ASSA ABLOY è possibile consentire solo agli autorizzati l’ingresso, per esempio, ai depositi di medicinali e alle attrezzature salvavita.

Con SMARTair si possono aggiornare istantaneamente le credenziali e la gestione semplificata degli accessi. Per questo Assa Abloy è stata scelta per le soluzioni di accesso del nuovo ospedale Can Misses sull’isola di Ibiza, in Spagna. La sfida più grande di questo progetto ha riguardato il completamento del nuovo ospedale, che ha richiesto un’attenta valutazione delle esigenze in termini di funzionalità, ma anche di sicurezza e igiene. Assa Abloy è stata incaricata di fornire soluzioni di accesso sicuro al reparto psichiatrico, al reparto dei detenuti, alle sale operatorie e alla farmacia interna.

I sistemi di accesso elettronico Assa Abloy sono stati utilizzati sia nel reparto psichiatrico, sia in quello per i carcerati, dove le porte blindate con serrature elettromeccaniche hanno risolto sia le esigenze di sicurezza sia di funzionalità del personale ospedaliero e di guardia. Nelle aree chirurgiche dell'ospedale sono stati installati i sistemi di apertura automatica e le porte scorrevoli automatiche ermetiche del gruppo Assa Abloy con il sistema di controllo accessi SMARTair per ridurre al minimo il contatto con maniglie e porte, abbinati a cilindri e chiudiporta Assa Abloy contribuendo a migliorare la reattività delle porte. La farmacia è stata dotata delle serrature elettroniche SMARTair e dei sistemi di chiusura delle porte per garantire la possibilità di monitoraggio di queste aree.

Ogni struttura ospedaliera, infine, è dotata di uscite di sicurezza. Nei momenti di pericolo sono due le priorità: agevolare una rapida evacuazione ed evitare le intrusioni. I maniglioni antipanico da infilare e da applicare, i chiudiporta con rilevatore di fumo integrato, il fermo elettromagnetico, i sistemi elettrici di bloccaggio e sbloccaggio delle uscite di emergenza, ovvero gli ePED, di Assa Abloy consentono di gestire tutto senza pericoli.

