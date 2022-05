Gli arredi per pasticcerie Cierreesse a Relais Desserts 2022

Da domenica 15/05 a mercoledì 18/05 Cierreesse partecipa al Seminario Internazionale di Relais Desserts. Nuovi format e nuovi prodotti, senza tralasciare gli evergreen che contribuiscono a costruire il successo passo dopo passo. A Relais Desserts 2022 Cierreesse, azienda di Cabiate (CO), nel distretto brianzolo del mobile e del design, è presente con un grande spazio in cui porterà il meglio della propria produzione.



Come sempre punto di forza dell’azienda sono i banchi vetrina, utilizzati e amati dai più grandi pasticceri del mondo per il mix sapiente tra design e tecnologia avanzata. Realizzati in diverse dimensioni e con finiture di pregio, i banchi AMC, Crystal e Meraviglia uniscono all’eleganza del design Made in Italy, la migliore ricerca tecnologica per la manutenzione del prodotto e la sua presentazione. Tra i materiali utilizzati il marmo, il legno e l’ottone per integrare al meglio i banchi con gli arredi dei locali.



Ritornano in Italia i membri di Relais Desserts dopo 14 anni, e sarà Padova la sede del loro prestigioso meeting. Si tratta dei membri del Relais Desserts: associazione nata in Francia nel 1983, attualmente presieduta da Vincent Guerlais, che riunisce l’élite mondiale della pasticceria.

Ottantacinque tra pasticceri e cioccolatieri, provenienti da 19 paesi, che si confrontano con l’obiettivo di favorire scambi e stimolare l’universo creativo di ciascuno. Dal 15 al 18 maggio questo Gotha dell’arte bianca sarà impegnato in attività finalizzate alla conoscenza del territorio e delle realtà produttive locali.



Un appuntamento caratterizzato da un calendario ricco di eventi e momenti formativi: seminari tecnici e workshop che esploreranno la relazione con i clienti, il marketing 4.0 e le nuove tendenze gastronomiche. Per l’Italia questo è il terzo meeting, il primo a Brescia, nel 1998, poi a Venezia, nel 2008 e ora a Padova, dove l’onere e l’onore di coordinare l’appuntamento non poteva che essere riservato al campione del mondo e Relais Dessert, Luigi Biasetto.



In Italia, oltre al maestro padovano Biasetto, fanno parte dei Relais Desserts International: Andreas Acherer, Fabrizio Galla, Luca Mannori, Iginio Massari e Roberto Rinaldini.

