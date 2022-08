Kaldewei e Moringa Hamburg insieme per il progetto sostenibile dell'HafenCity di Amburgo

Kaldewei è partner ufficiale del Moringa Hamburg. Moringa GmbH, con sede a Monheim am Rhein, sta progettando il primo grattacielo residenziale tedesco concepito secondo il principio "Cradle-to-Cradle" (C2C) nel quartiere di Elbbrücken di HafenCity.

Per garantire che anche il design del bagno sia del tutto sostenibile, l'ideatore del progetto si affida agli arredi di Kaldewei e dunque all'acciaio smaltato riciclabile. I relativi contratti di collaborazione strategica sono stati firmati alla fine del mese di giugno. Si tratta di un progetto pilota della società di sviluppo di progetti della Renania Settentrionale-Vestfalia, appartenente al gruppo Landmarken AG.

Il Moringa Hamburg è realizzato, per quanto possibile, con materiali riciclabili e privi di sostanze inquinanti, offre una superficie di aree verdi superiore ai metri quadrati dell'area edificata. Anche in caso di un’eventuale e futura demolizione dell'edificio, tutti i componenti utilizzati vengono reinseriti nel ciclo dei materiali. In questo modo, inoltre, diventerà la "casa più salubre" della città anseatica. Il completamento ad HafenCity, nel quartiere di Elbbrücken a nord di Baakenhafen, è previsto per la primavera del 2025. La realizzazione di progetti simili avverrà successivamente anche in altre località. Il progetto ha già ricevuto il Premio tedesco per i progetti di sostenibilità.



Come polmone verde del porto, la Moringa produce ossigeno e riduce l’inquinamento. Il progetto, che sorge direttamente sulle rive dell’Elba, offre anche ai single di Amburgo, che ne è la capitale, una soluzione di co-living che prevede appartamenti condivisi, aree comuni e servizi come una app della Community, strutture di co-working, un asilo nido e ristoranti.

Moringa GmbH considera i suoi progetti come preziosi "giacimenti” di materie prime: quasi tutti i materiali, i componenti e gli interi edifici devono essere progettati in modo da poter essere reinseriti nel ciclo biologico o tecnico e gran parte dei materiali da costruzione devono poter essere disassemblati in modo non distruttivo. Il principio C2C soddisfa - tra l'altro attraverso una selezione consapevole dei materiali, della loro lavorazione e del loro montaggio - standard di alta qualità che hanno un impatto positivo sulla biodiversità e sulla diversità culturale.Per Kaldewei questa collaborazione rappresenta il riconoscimento della filosofia aziendale che combina in un unico prodotto design raffinato, funzionalità, sostenibilità e qualità. «I contratti sono stati firmati e siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto di costruzione innovativo e sostenibile», afferma, responsabile del Project Management Germania di Kaldewei. Verranno montati piatti doccia, lavabi e vasche da bagno in acciaio smaltato Kaldewei. Questo materiale convince per la sua lunga durata e per la totale circolarità in termini di qualità e quantità, il che significa che, una volta inserito nel ciclo, l'acciaio smaltato può essere riutilizzato più volte, rispondendo così in modo ottimale alle esigenze del futuro settore delle costruzioni.

