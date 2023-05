Siggi Group veste i cuochi stellati di Chefs for Life

Anche quest’anno Siggi Group veste gli chef stellati di Chefs for Life, una cordata solidale che si propone di raccogliere fondi a sostegno di enti e associazioni che svolgono attività di grande rilievo sotto il profilo sociale. L'iniziativa è nata quasi per gioco da un'idea di Diego Toscani, Ceo di Promotica Spa, e la Chef Ljubica Komlenic, ma ha mostrato le sue potenzialità nel giro di pochi eventi, coinvolgendo personalità del mondo dell'imprenditoria e dello spettacolo e raccogliendo un elevato importo di donazioni (157.000€ devoluti alle diverse associazioni sostenute nel 2022). Il principale beneficiario delle raccolte fondi è il mondo dell'infanzia sotto diversi aspetti, dalle cure ospedaliere all'educazione, al nutrimento e al sostegno ai bambini orfani.

Con trasferte sia in Italia che all’estero, Chefs For Life ha organizzato serate di gala e street food stellari coinvolgendo sempre testimonial e Chef dei territori ospiti. In poco più di un anno, Siggi Group ha già vestito più di 130 Chef e Pastry Chef che hanno donato il proprio lavoro per obiettivi solidali, cucinando per più di 1000 ospiti (870 cene di gala + 200 street food). Queste serate di gala hanno visto la partecipazione di Chef d’eccezione quali Iginio Massari, Gianluca Fusto, Philippe Léveillé e Massimiliano Alajmo, oltre allo Chef Bobo Cerea.

i cuochi di Chefs For Life

Numerosi gli appuntamenti di gala previsti nel 2023: in aprile si riparte da Salò, nell’Antica Cascina San Zago, ospiti di Chef Carlo Bresciani con una brigata guidata dallo Chef Massimiliano Alajmo. La cordata solidale toccherà anche Bergamo, Brescia, Firenze e Roma con la presenza di ospiti d’onore, tra cui Bobo Cerea e Philippe Léveillé. Il ricavato del 2023 andrà in beneficenza ad associazioni quali SOStegno 70, la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, la Fondazione Diocesana Santa Cecilia, la Fondazione Ospedale Meyer e il Teatro Patologico di Roma.

Roberta Marta, Direttore Marketing Siggi Group, sottolinea: «Siggi veste Chefs for Life perché insieme rendiamo possibili cose che aiutano chi è in difficoltà, la nostra missione e la nostra realizzazione professionale e personale passano anche attraverso questo.»

Col passare degli anni l’azienda è diventata un riferimento, soprattutto per il proprio territorio, non solo economico, ma anche culturale e sociale. Adottando un approccio sostenibile a 360 gradi – quindi non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia e la società – la solidarietà rientra nell'importante tema relativo all’etica e all’ambito sociale. Un'identità aziendale che si manifesta anche nel senso di appartenenza a una collettività in cui il reciproco sostegno è guidato dalla consapevolezza di interessi e di finalità di benessere comuni, come quelli sostenuti da Chefs For Life.

Siggi Group

via Vicenza 23 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vi)

Tel 0445 695500

© Riproduzione riservata