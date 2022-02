Masilva sviluppa la tecnologia rivoluzionaria per la pulizia del sughero

Negli ultimi 49 anni Masilva ha costruito la propria reputazione di produttore di sughero di alto livello e di leader tecnologico del settore per i processi di pulitura del sughero, con un'attenzione particolare sull'eliminazione del Tca. Il riconoscimento globale ottenuto da Masilva grazie ai numerosi premi ha portato le sue tecnologie brevettate a diventare un'avanguardia di successo.

Con la determinazione di continuare ad evolvere ed in risposta alle domande e alle tendenze del mercato, Masilva ha migliorato la qualità del proprio prodotto micro-agglomerato con lo sviluppo di una tecnologia progettata per sterilizzare i granuli di sughero. Con un investimento di oltre 10mila euro, Masilva prevede di raggiungere una produzione annua stimata di 400mila di tappi di sughero micro-agglomerato. Per supportare questa capacità produttiva, è attualmente in fase finale di costruzione una nuova struttura totalmente dedicata a questo progetto.



Neotech - Caratteristiche chiave e Modus Operandi

Tutti i granuli provengono da materie prime attentamente selezionate presso il centro di raccolta, con una superficie 100 000 mq, dedicato allo stoccaggio e alla lavorazione delle plance di sughero, situato nel cuore di Alentejo.

Questo granulato viene trattato con tecnologia a letto fluido per assicurare l'interazione molecolare con la sostanza gassosa:

Il flusso gassoso passa attraverso e coinvolge tutte le particelle di sughero, creando in tal modo le condizioni per la miscelazione rapida, l’agitazione costante e la sterilizzazione ottimale dei granuli.

Rimozione del Tca altamente ottimizzata, per livelli ND.

Nessun intervento meccanico:

I granuli sono trasportati mediante un processo con vibrazione.

La memoria elastica naturale dei granuli è preservata.

Consistenza dei granuli mediante trattamento:

Efficienza omogenea in tutte le dimensioni dei granuli di sughero.

La consistenza e l'aspetto naturale dei granuli sono preservati senza distruzione della struttura cellulare.

Ecologico e sostenibile:

Nessun impiego di solventi chimici.

Utilizzo solo di vapore e pressione controllata.

Vantaggi di Neotech

Eliminazione della stratificazione di granuli. Maggiore coerenza nelle prestazioni delle caratteristiche naturali del sughero.

Proprietà fisiche dei granuli migliorate.

Supportata da requisiti di controllo di altissima qualità, Neotech è una tecnologia adatta a rispondere alle aspettative dei produttori di vino. Il motto per i tappi Neo sarà: "un tappo realizzato su misura per il vostro vino". Con differenti Otr (Oxygen Transfer Rate) e con garanzia di Tca non rilevabile, Masilva ha ancora una volta raggiunto prestazioni di altissimo livello, al servizio e per la soddisfazione delle esigenze dei clienti.

«Il sistema Neotech è stato sviluppato come risposta alle domande e tendenze del mercato, dimostrando la nostra ambizione verso la ricerca della perfezione grazie all'ottenimento della neutralità in tutta la gamma del portafoglio prodotti di Masilva» dichiara José Silva ceo di Masilva





