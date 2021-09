Uragan 40, la piccola lavastoviglie per bicchieri e tazzine

Uragan, il brand di Ryoma altamente specializzato nella pulizia delle stoviglie, attende i visitatori a Vinòforum, il più grande evento del settore enogastronomico romano, che si terrà dal 10 al 19 settembre nel parco di Tor di Quinto.

La macchina



Uragan, nata dalla collaborazione tra Univerbar - esperta del segmento lavaggio - e BWT - leader mondiale nel trattamento acqua - sarà presente come partner tecnico della manifestazione e vi aspetterà all’interno dell’area Mix&Spirits Hospitality, il lounge speakeasy dove si apriranno dibattiti sull’arte della miscelazione. In questa occasione, gli addetti ai lavori avranno la possibilità di ammirare e testare il modello Uragan 40, la lavastoviglie piu` piccola della linea, dalle dimensioni compatte e adatta al lavaggio di bicchieri e tazzine da caffe`. Inoltre, il 12 settembre alle ore 21 Uragan ha organizzato una masterclass dal titolo “Ricerca, Creatività, Tecnologia. Le nuove frontiere della Miscelazione” dove il bartender Massimo D’Addezio preparerà l’esclusivo cocktail You Go, creato per questa occasione.

«La pandemia ha creato una maggiore consapevolezza sulla sanificazione e sulle tecnologie da utilizzare per poter garantire pulizia e sicurezza ai clienti del settore Horeca - spiegano dall’azienda - siamo felici di partecipare a questo evento in cui ci sarà modo di confrontarsi su un argomento così attuale e approfondire la conoscenza della linea Uragan, che si avvale di tecnologie particolarmente utili ed efficaci come l’osmosi inversa - direttamente integrata in tutti i prodotti della linea - e l’ozono, un potente alleato contro germi e odori che riesce ad eliminare oltre il 99,00% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari, rendendo i virus inattivi».

L’appuntamento è quindi per domani venerdì 10 settembre, per cominciare un appassionante viaggio nel mondo della miscelazione e delle nuove tecnologie in supporto ad essa.

© Riproduzione riservata