Forno Convotherm maxx di Welbilt, prezioso alleato in cucina

La mancanza di disponibilità di forniture di alcuni componenti e materie prime nel mercato mondiale ha causato e continua a causare ritardi nei tempi di consegna della maggior parte dei marchi che producono attrezzature per il settore alberghiero, in particolare forni misti professionali. Di fronte a questo paradigma, Welbilt ha intensificato i propri sforzi per continuare a offrire un servizio migliore ai propri clienti, senza lunghe attese o ritardi. Il risultato? Convotherm maxx, il forno combinato professionale per gastronomia, in stock e in pronta consegna.



Il settore dell'ospitalità è stato gravemente colpito dalla pandemia, e ha subito una significativa perdita di talenti dopo due anni particolarmente difficili, sia per il cambio di professione di molti dipendenti del settore, sia per il cambio di residenza di quei professionisti che hanno lavorato nel zone più turistiche. Secondo la Federación Española de Hostelería, nel settore mancano attualmente circa 50.000 chef. Di conseguenza, il settore alberghiero sta vivendo una situazione critica derivante dalla mancanza di manodopera, che potrebbe essere migliorata con l'incorporazione della tecnologia.

La tecnologia diventa così uno strumento che facilita molti processi in cucina. Flessibile, versatile e potente, Convotherm maxx è un vero tuttofare e il forno combinato professionale perfetto per tutti quegli chef e ristoratori che cercano di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo per il loro investimento. Ingegneria tedesca ad un prezzo sorprendentemente basso, che diventerà l'alleato perfetto per tutte quelle persone che vogliono avviare una nuova attività con successo. Disponibile con tecnologia di iniezione elettrica nelle versioni 6.10 e 10.10, il Convotherm maxx dispone anche di un display touch screen in vetro TFT HiRes da 7 pollici, illuminazione a LED, funzione serratura, un livello aggiuntivo e persino un ricettario preprogrammato.Massima velocità ed efficienza di cottura, risultati costanti e di alta qualità e bassi costi di gestione con uno straordinario rispetto per l'ambiente sono garantiti con il forno combinato professionale Convotherm maxx. Inoltre, con la funzione di pulizia automatica puoi dimenticarti di pulire il forno e averlo pronto per essere riutilizzato in pochi minuti. La sua tecnologia all'avanguardia, intuitiva e facile da usare, e la sua lunga durata con una solida affidabilità, garantiscono il successo a tutti quei clienti Welbilt che vogliono trionfare nella loro attività, senza aspettare un altro giorno per realizzare i loro sogni.

