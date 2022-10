Elements Collection di Le Creuset, nuovi set regalo ispirati agli elementi naturali

Porta la forza della natura sulla tua tavola con la nuova collezione di Le Creuset ispirata ai quattro elementi del nostro pianeta. Tributo al legame tra terra e cielo, Elements Collection sprigiona positività con i suoi toni caldi ed evoca tramonti estivi su paesaggi suggestivi tra i più belli al mondo, accompagnandoti nell’esplorazione di nuovi orizzonti culinari.



La collezione firmata Le Creuset include diversi set composti da 4 prodotti ciascuno, perfetti per essere regalati in speciali confezioni regalo dall’esclusivo design.

Le tonalità di colore si ispirano ai quattro elementi della terra: Cayenne (terra), che evoca le rosse sabbie del deserto, Nectar (fuoco), che riporta alla mente i caldi raggi del sole, Meringue (aria) dai toni avorio chiari e leggeri e Coastal Blue (acqua), che richiama un’oasi rinfrescante.

Creare abbinamenti unici è molto semplice grazie alla possibilità di combinare tra di loro i quattro colori scelti per la collezione, dando vita ad una tavola vivace che richiama il pianeta in cui viviamo e i poteri che racchiude.

Tutti i prodotti di cui sono composti i 5 set regalo, dalle tazze fino ai mini ramequin, sono realizzati in gres vetrificato resistente che può essere utilizzato in forno, nel microonde, in frigorifero e nel congelatore.

La nuova Elements Collection è disponibile da Ottobre 2022 nei negozi Le Creuset di Milano e Bologna, presso i rivenditori selezionati e sul sito ufficiale www.lecreuset.it

© Riproduzione riservata