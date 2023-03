Nemox International, Icegreen è progetto Life del mese

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha dichiarato il progetto Icegreen dell'azienda Nemox International progetto Life del mese

La sfida del progetto Life Icegreen, co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Life 2014-2020, è stata quella di industrializzare una nuova generazione di macchine per gelato funzionanti a propano (R290), gas avente un Gwp pari a 3 e che rappresenta per questo la migliore alternativa disponibile per piccoli sistemi ermetici.

I refrigeranti a base di idrofluorocarburi (Hfc) sono utilizzati in un’ampia varietà di apparecchiature di refrigerazione, sia domestiche che industriali, per la produzione o la conservazione degli alimenti. Essi hanno tuttavia un elevato fattore di Global Warming Potential (Gwp). Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno decretato che, a partire dal 2022, gli Hfc devono essere progressivamente sostituiti da gas con Gwp inferiore a 150 unità.

Il progetto, portato avanti da Nemox International, azienda leader nella produzione di macchine da gelato per uso domestico, si è concluso nel 2021 e ha con successo anticipato e soddisfatto la normativa “F-gas”, introducendo sul mercato macchine ecologiche e innovative e promuovendo azioni efficaci di salvaguardia del clima nell’interesse dei produttori e dei consumatori.

Di seguito link diretto alla pagina del progetto

https://www.mase.gov.it/pagina/progetti-del-mese-0

© Riproduzione riservata