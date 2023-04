RCR Cristalleria Italiana è partner del concept Made to Last di Casapitti

RCR Cristalleria Italiana, azienda leader dell’industria italiana del vetro di qualità nel mondo dell’arredo tavola, dell’arredo casa, della degustazione e del mixology, sarà tra le aziende partner di Casapitti, in via Solferino 37, nel cuore di Brera a Milano, all’interno del concept Made to Last. Il progetto sviluppato da Casapitti in collaborazione con Alessandro Bini Tessuti d’Italia, Laminam, Wasbottle by Bencore e Luigi Trenti ha l’obiettivo di promuovere il design italiano attraverso la valorizzazione delle maestranze locali e lo sviluppo di prodotti caratterizzati da alta qualità, durabilità nel tempo e sostenibilità.

RCR Cristalleria Italiana presenterà in quest’importante occasione, all’interno dell’allestimento studiato da Casapitti, alcuni esemplari delle collezioni di arredo tavola e arredo casa realizzati in Luxion Eco-Crystal Glass, il primo cristallo ecologico prodotto con forni elettrici, nel pieno rispetto dell’ambiente in un’area produttiva CO2 Neutral.

RCR porta all’interno del concept Made to Last calici e bicchieri studiati per una mise en place dal gusto italiano e dal design decisamente moderno e contemporaneo. Basti dire che la linea D’O è stata realizzata in collaborazione con il noto chef Davide Oldani (Socio Euro-Toques Italia) ,che la utilizza per l’apparecchiatura dei propri ristoranti. In particolare, RCR si presenta con:

Set bicchieri Brillante Color

Set Calici Gipsy

Mise en place Linea D’O (Ciotola, piatto fondo e piatto piano)

Mise en place Linea Galassia (ciotola, piatto fondo e piatto piano)

All’interno del concept Made to Last sarà inoltre possibile ammirare vasi e centrotavola delle collezioni Timeless e Fusion di RCR, studiate per arricchire le case di tutto il mondo e dove ogni singola incisione è studiata per riflettere la luce in maniera specifica, esaltando le caratteristiche di luminosità del Cristallo Ecologico.

E come dimenticare il mixology? RCR è uno dei principali interpreti della cocktail art, i suoi prodotti offrono infinite opportunità creative per il bar e il mixology. Tra le proposte che si potranno ammirare nello spazio allestito da Casapitti ecco il Bicchiere Any Dof.

«Siamo orgogliosi di essere parte di un’installazione fortemente connotata dall’innovazione, dal design e dalla sostenibilità ambientale. Tre valori che contraddistinguono da sempre RCR e i suoi prodotti sul mercato» commenta Roberto Pierucci amministratore delegato RCR Cristalleria Italiana. «Poter collaborare con aziende che sposano le nostre stesse intenzioni e la stessa etica è per noi motivo di grande soddisfazione. Segno che la strada percorsa in questi anni è quella giusta e che gli operatori del nostro settore che intendono seguirla sono sempre di più e sempre più determinati», conclude Pierucci.

© Riproduzione riservata