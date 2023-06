APPLiA Italia, Paolo Lioy rieletto presidente

Paolo Lioy, Amministratore Delegato e Presidente del Board di Whirlpool Italia, è stato appena rieletto Presidente di APPLiA Italia per il secondo mandato biennale 2023-2025, nell’annuale Assemblea Generale dell’Associazione di Confindustria che riunisce le imprese operanti in Italia nel settore degli apparecchi elettrodomestici e delle attrezzature professionali.

Paolo Lioy

«Negli ultimi anni abbiamo lavorato come un’industria coesa e proattiva e ringrazio tutte le aziende associate che hanno supportato l’attività di APPLiA Italia per perseguire gli obiettivi comuni di efficienza e sostenibilità – ha dichiarato Paolo Lioy. Un percorso progressivo di crescita per diventare un punto di riferimento indipendente del comparto degli apparecchi domestici e professionali, che ha confermando per APPLiA Italia il ruolo di rappresentanza dell’intero settore. Consci della rilevanza della nostra industria- e orgogliosi di essere presenti con i nostri prodotti nelle case, ristoranti, bar e hotel di tutto il Paese - siamo convinti che la nostra Industria possa e debba giocare un ruolo primario nel rispondere alla grande sfida che la nostra società affronta: uno sviluppo capace di coniugare sostenibilità ambientale ed industriale».

Completano il Consiglio Generale: i Vicepresidenti Vittorio Bertazzoni (Smeg) per gli Affari Internazionali, Marco Brogi (De’ Longhi) per l’Innovazione e la Digital Transformation, Enrico Hoffmann (BSH) per la Comunicazione, Laura Rocchitelli (ROLD) per le PMI; i Capigruppo Lorenzo Comaschi (Miele Italia) per i Grandi Elettrodomestici, Francesco Spizzico (Sabiana) per Assocamini, Daniele Pianezze (Copreci Italia) per i Componenti, Andrea Rossi (Electrolux Professional) per Efcem Italia, Fabio Forte (Rika Stufe Austriache) per Unicalor, Renzo Mulattieri (Elica) per le Cappe, Ciro Sinatra (Vorwerk Italia) per i Piccoli Elettrodomestici; Manuela Soffientini (Electolux

