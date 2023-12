Gli stampi di Silikomart per liberare il pasticcere che è in te

Silikomart è l'azienda leader nella produzione di stampi per la pasticceria e la sua cifra distintiva sono la ricerca e lo sviluppo di prodotti che siano al servizio della “creatività” di Chef pasticceri ma anche di coloro che muovono i loro primi passi. Sapin Magique rappresenta un'assoluta novità della linea 3Design, pensata proprio per arricchire la gamma dei prodotti “a tema Natale” grazie alla loro forma ad alberello, più precisamente, ad abete. Della stesa linea, Dot è invece lo stampo in silicone platinum per realizzare il dolce natalizio per eccellenza.

Liberare il pasticcere che è in te con gli stampi di Silikomart

Lo stampo “Sapin Magique” fa parte della linea 3Design di Silikomart e permette di realizzare 6 monoporzione a forma di piccolo abete. Le cavità dello stampo Silikomart sono state pensate per donare alle monoporzioni una forma specifica, quella dell'albero di Natale. All'interno della confezione è presente una ricetta esclusiva dedicata agli appassionati di pasticceria che utilizzano gli stampi Silikomart.

Silikomart è lo stampo ideale per preparare un dolce facile e veloce dalle forme morbide e arrotondate rivisitate in versione 3D per creare in poche e semplici mosse un dessert originale decorato con glasse colorate, cioccolato, frutta fresca o spray ad effetto “velluto”.

Di Claudio Zeni

