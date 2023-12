Gibus, arriva la nuova pergola Joy per terrazze e piccoli giardini

Tecnologica, modulare ed essenziale: la pergola bioclimatica Joy di Gibus dialoga con la natura e il paesaggio consentendo il controllo di luce, calore e comfort al variare delle condizioni atmosferiche. Poter godere di uno spazio esterno, sia d'estate che d'inverno, è un privilegio a cui, soprattutto dopo la pandemia, nessuno è disposto a rinunciare. Trascorrere del tempo all'aria aperta apporta molteplici benefici all'umore e alla salute e uno spazio outdoor attrezzato può diventare un'estensione della casa da vivere tutto l'anno. È il caso della pergola bioclimatica Joy di Gibus che, coniugando estetica e tecnologia, offre un'oasi di pace in cui rilassarsi e assaporare la bellezza della luce naturale rimanendo al contempo protetti. Modello appartenente alla linea top di gamma proposta dall'azienda, Joy è la soluzione ideale per terrazze e piccoli giardini, grazie alla sua struttura snella, minimal e ariosa.

La nuova pergola Joy di Gibus per terrazze e piccoli giardini

In alluminio estruso verniciato a polveri, con montanti di sezione 13x13 cm e una cornice perimetrale alta 25 cm, questa pergola è modulare, disponibile in versione a isola o addossata, nonché personalizzabile in diverse colorazioni e configurazioni per adattarsi ad ogni contesto e progetto. Il sistema di regolazione bioclimatica è affidato a lame orientabili, controllate tramite telecomando o App Gibus Connect, con le quali gestire la luce solare, la ventilazione e la temperatura al di sotto della pergola. Ruotando con un angolo da 0 a 120 gradi, a seconda delle condizioni climatiche e delle preferenze personali, le lame consentono di creare un ambiente confortevole in ogni situazione, mentre i sensori integrati rilevano vento, pioggia e neve regolando automaticamente le lame nella posizione corretta. La ventilazione avviene senza interventi meccanici: l'esposizione al sole genera il riscaldamento del lato esterno delle lame e crea un moto d'aria convettivo dal basso verso l'alto che rinfresca naturalmente l'ambiente. In caso di pioggia, grazie alla tecnologia brevettata Blade Seal, è possibile garantire un'efficace impermeabilità all'acqua e all'aria tra lama e lama; Side Seal assicura inoltre una buona aderenza lungo il perimetro. Il deflusso dell'acqua avviene poi attraverso le gambe e gli appositi pluviali di scarico integrati nelle colonne della struttura, consentendo l'utilizzo della pergola nelle giornate di pioggia, senza la preoccupazione di accumuli d'acqua.

La pergola bioclimatica Joy è accessoriabile con schermature zip (oscuranti, ombreggianti, trasparenti o antinsetto), in grado di garantire comfort termico e visivo, come anche un'ottima tenuta al vento grazie alla tecnologia Mag Lock. Nei mesi più freschi, questo modello può essere chiuso sui quattro lati da vetrate scorrevoli GLISSE, con vetri temperati, extrachiari o satinati, dotate di sistema di smaltimento dell'acqua di condensa e di abbattimento sonoro fino a 19 dB. L'illuminazione Led, con luce bianca o colorata a basso consumo, regolabile tramite dimmer, consente infine un'esperienza piacevole a ogni ora del giorno. Tra i top player europei nel settore Outdoor Design di alta gamma, Gibus è riconosciuta per l'elevata qualità delle soluzioni proposte, per l'attenzione al design, che si esprime in ogni più piccolo dettaglio, nonché per la tensione costante all'innovazione e alla sostenibilità. Vertice qualitativo dell'offerta Gibus, la linea delle pergole bioclimatiche comprende, oltre a Joy, anche i modelli Twist, Varia, Sway, Velvet, Velvet Plus e la soluzione con pannelli fotovoltaici Energy Pergola. Tutti i modelli bioclimatici Gibus offrono un benessere costante al mutare delle condizioni atmosferiche, anche le più impercettibili, con il minimo dispendio energetico.

