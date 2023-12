Zero Waste Italy: le posate in carta Qwarzo tra le migliori innovazioni sostenibili

Presso il Parco Scientifico di Segromigno in Monte, Capannori, la giuria composta da Zero Waste Italy e Centro Ricerca Rifiuti Zero ha premiato i vincitori del 2023 dei prodotti più innovativi e sostenibili nell'ambito dei "10 Passi Rifiuti Zero".

Le posate di carta tra le migliori soluzioni alternative alla plastica

Tra le soluzioni riconosciute come le undici migliori alternative alla plastica, spiccano le posate in carta rivestite con Qwarzo, azienda specializzata nello sviluppo di coating che ha introdotto l'unica alternativa minerale alla plastica monouso, facilmente implementabile su larga scala. Le posate in carta Qwarzo rappresentano un passo avanti nel campo della sostenibilità, offrendo un'alternativa minerale alla plastica monouso. Grazie alla tecnologia proprietaria, Qwarzo ha sviluppato un coating minerale a base di Silice che funzionalizza l'imballaggio in carta, rendendolo resistente all’umidità, ai grassi, ai gas e alle variazioni di temperatura. Ciò significa che le posate in carta Qwarzo sono durature e performanti, mantenendo nel contempo la riciclabilità del loro supporto.

Un aspetto distintivo di Qwarzo è la sua capacità di prevenire il rilascio di sostanze chimiche dannose e di microplastiche, in contrasto con altre tipologie di imballaggi. Questo lo rende una scelta sicura per i consumatori, contribuendo a mitigare l'impatto ambientale causato dalla plastica monouso.

© Riproduzione riservata