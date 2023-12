Aeb Group annuncia l'acquisizione dell'azienda ExperTi

Aeb, rinomato gruppo internazionale specializzato in biotecnologie, ingredienti naturali e sistemi di sanificazione e filtrazione per la produzione di vino, birra e altri alimenti e bevande, annuncia l'acquisizione di ExperTi, azienda italiana con sede in provincia di Verona, nata dall'affitto del ramo di azienda della Tebaldi, realtà operante da oltre 30 anni nella distribuzione e commercializzazione di biotecnologie e soluzioni impiantistiche all'avanguardia per il settore enologico.

Elena Guglierame, nuova Ceo ExperTi, e SimonPietro Felice, Ceo di Aeb Group

L'acquisizione di ExperTi segna la volontà di Aebdi continuare a crescere e rafforzare la propria leadership nel panorama enologico italiano e internazionale, puntando anche sull'acquisizione e la valorizzazione di realtà di eccellenza, che integrano l'offerta del Gruppo con prodotti, servizi, soluzioni e marchi di altissima qualità, e consentono di rendere ancora più capillare la rete di consulenti, tecnici ed esperti a supporto dei produttori di vino e bevande. «L'acquisizione di ExperTi rappresenta un passo significativo nella nostra ambiziosa missione di crescita nel mercato enologico», ha dichiarato SimonPietro Felice, Ceo del Gruppo Aeb. «Uniamo le nostre forze con una società che condivide la nostra visione di innovazione e di eccellenza, ampliando così la gamma di soluzioni offerte ai nostri clienti. Il nostro Gruppo intende concentrarsi sempre più nel settore delle Biotecnologie e dei Natural Ingredients, e l'acquisizione di Experti rappresenta un passo importante in questa direzione, a cui ne seguiranno altri nel prossimo triennio», conclude il Ceo di Aeb.

Per guidare e gestire questo nuovo capitolo, SimonPietro Felice affida la conduzione dell'azienda ExperTi alla nuova Amministratrice Delegata Elena Guglierame, dirigente e parte del management team di Aebdal 2019, con esperienza in programmi di innovazione e sviluppo del business, e con un background da manager in società di consulenza strategica e in aziende della distribuzione. Elena Guglierame, nuova Ceo ExperTi, si dice onorata ed entusiasta di ricevere questa nomina e di accogliere la nuova sfida, e dichiara: «ExperTi è una azienda con un potenziale straordinario fatto di persone, competenze, prodotti e soluzioni di indiscussa qualità, che possono essere messe a disposizione di un mercato ancora più ampio e globale. Con il supporto di Aeb - continua Guglierame - intendiamo consolidare la posizione di ExperTi come azienda e marchio di riferimento nell'enologia, ampliandone l'organizzazione, rafforzando il livello di supporto e di servizio al Cliente, e accelerando il processo di diffusione sul mercato internazionale». Questa acquisizione segna un ulteriore passo importante nella strategia di continua crescita di Aeb, ed è dimostrazione dell'impegno continuo del Gruppo nell'offrire soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei produttori di vino e bevande a livello globale.

