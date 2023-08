Ferragosto, gli italiani preferiscono passarlo al ristorante invece che in vacanza

Quest'anno, ben 30 milioni di italiani si preparano ad andare in vacanza durante il periodo compreso tra giugno e settembre. La tradizione di festeggiare il Ferragosto sarà seguita da quasi tutti loro, ma sorprendentemente pochi conoscono l'origine di questa parola: deriva dalle antiche "Feriae Augusti", una festività celebrata nell'antica Roma in onore del riposo di Augusto. E quale modo migliore di rilassarsi se non condividere un buon pasto? Un recente sondaggio condotto da TheFork, la principale piattaforma online per le prenotazioni nei ristoranti, rivela che il 46% dei partecipanti pianifica di trascorrere il Ferragosto in vacanza. La maggioranza schiacciante, ovvero il 67%, ha intenzione di festeggiare in un ristorante: il 44% preferisce piatti a base di pesce, in sintonia con le destinazioni balneari popolari, il 23% opta per un'osteria e il 21% per un agriturismo.

Per quanto riguarda i piatti tradizionali associati al Ferragosto, i più noti sono il "pollo con peperoni", tipico della cucina romana, e la "pizza di maccheroni", deliziosa specialità napoletana. Tra le altre prelibatezze ci sono il fresco "gelo di melone" siciliano e il succulento "piccione arrosto" toscano. In sostanza, che si tratti di carne, pesce, pasta o verdure, la cucina italiana è un tesoro di ricette uniche e distintive provenienti da ogni regione.

Un dato interessante riguarda l'andamento delle prenotazioni: sorprendentemente, il 59% dei partecipanti al sondaggio effettua una prenotazione per il loro pasto - spesso con una o due settimane di anticipo -, una tendenza in controtendenza rispetto alle abitudini di altri periodi di ferie. La ragione? Garantirsi un tavolo in un momento di grande affluenza come quello di questa festività.

