Incendio al Crooked House Pub: in fiamme lo storico locale “storto” delle Midlands

Sopravvissuto prima alle bombe della Luftwaffe, l'aviazione nazista, durante la seconda guerra mondiale e poi a decenni in cui il fumo al chiuso era non solo consentito ma quasi incentivato, il Crooked House Pub di Dudley, simbolo delle Midlands e dell'Inghilterra, è andato in fiamme la scorsa domenica. Le indagini sono già in corso per scoprire le dinamiche, soprattutto perché la proprietà era stata di recente venduta.

La facciata del Crooked House Pub di Dudley

Il pub deve il suo nome, "La Casa Storta", alla sua caratteristica principale, visibile fin dalla facciata: un'inclinazione che si estendeva all'interno. Situato a soli 40 minuti di macchina da Birmingham, questo luogo era come un campo dei miracoli. La sua storia inizia nel lontano 1765 come una fattoria. In quel periodo, l'area era caratterizzata da un'intensa attività estrattiva legata alle miniere di carbone, e fu proprio questa attività a causare il graduale cedimento del terreno sotto l'edificio. Il risultato fu un dislivello impressionante di 1,2 metri tra un'ala e l'altra della struttura. La casa storta rappresentava non solo un punto di incontro per gli abitanti del luogo, ma anche una testimonianza tangibile delle sfide che l'ambiente circostante aveva presentato nel corso dei secoli.

La comunità locale ha già avviato una petizione per chiedere la ricostruzione immediata del pub dopo l'incendio, affinché possa tornare a essere parte integrante della vita delle Midlands e dell'Inghilterra.

