Uccisa dall'ex compagno Marisa Leo, responsabile marketing di una cantina siciliana

Marisa Leo, la donna uccisa a Marsala dal suo ex compagno Angelo Reina, originaria di Salemi, aveva 39 anni ed era una figura di spicco nell'ambiente enologico siciliano e italiano. Marisa, infatti, lavorava come responsabile marketing presso la cantina vitivinicola Colomba Bianca, una delle più prestigiose della Sicilia. Si dedicava principalmente alle relazioni pubbliche e al marketing aziendale, trasformando la sua passione per il vino in una carriera di successo nel corso degli anni. Come riporta il Corriere della Sera, era anche madre di una bambina molto giovane, nata dalla relazione con il killer.

Marisa Leo

«Marisa mancherà a tutti noi. Era una persona dolce, perbene e, insieme, abbiamo fatto tantissimo lavoro per lo sviluppo della nostra cantina. È difficile credere che lei non c'è più» ha voluto commentare il presidente delle cantine Dino Taschetta.

