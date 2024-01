Erice verso la destagionalizzazione: ora bar e ristoranti aperti tutto l'anno

A Erice bar e ristoranti aperti tutto l'anno

Erice, paese siciliano in provincia di Trapani, nel sud ovest dell'isola, è pronta a seguire la strada indicata dal ministero del Turismo. Infatti, il Comune ha deciso di obbligare bar e ristoranti a restare aperti per tutto l'anno: i pubblici esercizi dovranno seguire una turnazione (ogni due settimane) per garantire ai turisti che arrivano in Sicilia fuori stagione di trovare sempre dei locali aperti. La decisione è stata presa dopo che numerosi visitatori - tra gennaio e marzo - si sono lamentati per aver trovato tutto chiuso durante la loro vacanza nei mesi invernali.

