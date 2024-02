Tecnoinox a Tirreno Ct con forni, cucine modulari e novità di prodotto

Tecnoinox, azienda manifatturiera italiana che dal 1984 progetta e produce una vasta gamma di cucine modulari, forni combinati e salamandre per gli operatori dell'Horeca, sarà presente a Tirreno Ct, fiera che da 44 anni promuove l'ospitalità, la ristorazione e il turismo attraverso iniziative capaci di coinvolgere tutti gli operatori appartenenti ai rispettivi settori di attività, prevista dal 3 al 6 marzo 2024 al complesso fieristico di Carrara.

Tecnoinox presente a Tirreno Ct 2024

Tecnoinox, che quest'anno festeggia 40 anni, intende consolidare le sue esemplari soluzioni di cottura professionale grazie alle qualità in termini di innovazione, affidabilità e qualità dei materiali già ampiamente distinguibili nei suoi prodotti. L'azienda può infatti vantare una solida expertise ingegneristica e manifatturiera conseguita mediante il controllo diretto su ogni fase del processo produttivo. Unendo solidità, prestazioni eccellenti e la facilità d'uso ottenute grazie all'integrazione di funzionalità digitali avanzate, l'offerta Tecnoinox, soddisfa a pieno le elevate aspettative degli utilizzatori professionali, il cui imprescindibile desiderio risiede nell'avere a disposizione una cucina sulla quale poter fare completamente affidamento, progettata e realizzata per rendere ogni passaggio semplice ed efficiente.

L'allestimento dello stand vedrà sia la presenza di modelli di punta di forni e cucine modulari che la presentazione in anteprima su aggiornamenti tecnologici e novità di prodotto. In ambito cucine, Tecnoinox inaugura i nuovi bruciatori ermetici a doppia corona per la gamma T90. Nei forni modulari la novità principale viene presentata sui forni Tecnocombi e Tecnocompact con l'esclusiva interfaccia Next Touch Pad. Un'interfaccia digitale estremamente professionale ma user friendly, concepita per semplificare il lavoro degli chef e della loro squadra grazie al pieno controllo sui criteri di cottura e per ottenere dei buoni risultati nel lungo termine.

Durante la manifestazione il corporate chef Evandro Marasca animerà lo stand di Tecnoinox con alcune dimostrazioni live e interattive. In programma tutti i giorni dal 3 al 6 marzo presso lo stand Tecnoinox:

Ore 10: Le Colombe - Una presentazione dell'innovativa cottura con sonda al cuore per colombe pasquali.

Ore 13: Light Lunch - Una dimostrazione di cottura a vapore presenterà un bis di primi e spinaci ideati per ristoranti e piccola ristorazione.

Ore 15:30: La Magia dell'Impasto - Una presentazione sulla cottura della pizza, combinando alta temperatura, versatilità e continuità senza interruzioni.

© Riproduzione riservata