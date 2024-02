Controlli a Udine: chiudono due ristoranti per lavoro in nero

Durante controlli condotti dal Nucleo ispettorato del lavoro di Udine, in collaborazione con le compagnie dei carabinieri locali, sono stati ispezionati cinque pubblici esercizi, un'azienda agricola e un cantiere edile identificati attraverso attività di indagine. Come risultato, sono state sospese le attività di due ristoranti a Remanzacco e Tolmezzo a causa di lavoro nero, e un cantiere edile per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. Complessivamente, sono state comminate sanzioni per oltre 90mila euro.

Sospese le attività di due ristoranti a Remanzacco e Tolmezzo a causa di lavoro nero

I carabinieri hanno condotto controlli mirati nei settori dei pubblici esercizi, dell'edilizia e dell'agricoltura, con l'obiettivo di prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e il lavoro sommerso, nonché verificare la conformità alle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Gli accertamenti hanno evidenziato varie irregolarità, tra cui mancata formazione in sicurezza dei lavoratori, sorveglianza sanitaria trascurata, lavoro nero e carenza di dispositivi di sicurezza e pronto soccorso.

Le sanzioni sono state applicate in diverse situazioni: un cantiere edile a Tolmezzo ha ricevuto sanzioni per oltre 12mila euro a causa di pericoli di caduta nel vuoto, con sospensione dell'attività imprenditoriale. Un ristorante a Tolmezzo è stato sanzionato per oltre 6mila euro a causa della presenza di un lavoratore in nero, con sospensione delle attività. Altri esercizi, come un bar a Tarvisio, una sala giochi a Palmanova, un pubblico esercizio a Magnano in Riviera e un ristorante a Remanzacco, hanno ricevuto sanzioni per violazioni sulla sicurezza, con importi che variano da oltre 10mila a 30mila euro. Infine, un'azienda agricola a Corno di Rosazzo ha ricevuto sanzioni per circa 10mila euro per mancata visita medica preventiva ai lavoratori e assenza di formazione per addetti antincendio e pronto soccorso.

