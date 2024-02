Melegnano, controlli al centro commerciale “Il Girasole”: multe per tre bar

I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, del Nas di Milano e del Nil Milano, con il supporto dei militari della Cio del terzo reggimento dei carabinieri Lombardia, con i militari della Guardia di finanza di Melegnano, hanno dato corso ad un servizio di controllo coordinato di alcune attività commerciali di vendita all'ingrosso e di ristorazione presso l'area commerciale "Il Girasole di Lacchiarella", alle porte del capoluogo lombardo, accertando diverse violazioni amministrative e contravvenzionali ed elevando elevate sanzioni pecuniarie.

Controlli delle interforze a Il Girasole: violazioni su salute e lavoro

In particolare, in un bar ristorante gestito da un 60enne cinese, il Nil dei carabinieri ha adottato un provvedimento di sospensione dell'attività e irrogato un'immediata sanzione accessoria di 5mila euro, per un totale di sanzioni amministrative pari a 12.200 euro, avendo riscontrato l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro; nella stessa attività, sono state inoltre accertate diverse violazioni di natura contravvenzionale (mancata visita medica, mancata elaborazione documento della valutazione rischi, mancata adeguata informazione ai lavoratori, mancata formazione dei lavoratori). In un'altra attività commerciale di vendita all'ingrosso di un 44enne cinese, sono state accertate diverse violazioni di natura contravvenzionale (mancata visita medica, mancata formazione dei lavoratori, mancanza idoneo parapetto atto a prevenire infortuni, mancata manutenzione periodica estintori). I militari hanno quindi proceduto a denunciare i responsabili, per un totale di sanzioni contravvenzionali pari a 74.609 euro.

Il Nas ha invece accertato, in due esercizi di bar ristorazione, violazioni amministrative (carenze igieniche sanitarie e mancanza di attestati di formazione del personale, mancanza di manuale di autocontrollo haccp, alimenti privi di tracciabilità) per sanzioni pecuniarie totali pari a 9mila euro. Verrà inoltrata segnalazione all'Ats per entrambe le suddette attività per alcune carenze strutturali. I finanzieri di Melegnano, poi, nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, hanno svolto specifiche attività finalizzate al contrasto del lavoro sommerso nell'area commerciale interessata. In particolare, i servizi eseguiti nei confronti di un bar con ristorazione e di un negozio di casalinghi all'ingrosso hanno consentito di individuare otto lavoratori, sette dei quali risultati essere impiegati irregolarmente. Ai datori di lavoro, entrambi di nazionalità cinese, sarà comminata la prevista sanzione amministrativa che, per ciascun lavoratore, va da un minimo di 1.800 euro ad un massimo di 10.800 euro. Nel corso del servizio coordinato, a cui ha partecipato anche personale della polizia locale di Lacchiarella, sono stati sottoposti a controllo 22 cittadini nazionalità cinese, risultati tutti regolari sul territorio nazionale. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane presso altri punti vendita al fine di contrastare eventuali irregolarità in materia di lavoro, salute e immigrazione.

