La migliore colazione in Europa? Si fa in Italia: 1ª Roma, segue Milano

Sono tre le città italiane nella top10 europea per la migliore colazione. È quanto emerge dall’indagine Weloveholidays secondo cui a primeggiare in classifica è Roma, seguita a ruota da Milano. Napoli, invece, si piazza al settimo posto, con Barcellona che completa il podio.

Roma guida la classifica davanti a Milano e Barcellona

La graduatoria tiene conto di diversi fattori come il numero di panetterie, caffè per la colazione, negozi di caffè e tè e il prezzo medio del caffè in ogni città, è stata stilata una classifica delle migliori città per i buongustai del mattino.

Per molti viaggiatori, infatti, l'offerta culinaria gioca un ruolo fondamentale nella pianificazione della prossima vacanza. La diversità, i prezzi e le preferenze personali sono fattori importanti che influenzano la decisione. La colazione, in particolare, rimane il pasto più apprezzato della giornata per molti europei.

