Trattori, l'Ue cerca l'intesa con gli agricoltori: «Meno obblighi e controlli»

Prove di intesa tra l'Unione europea e il fronte degli agricoltori. Lunedì 26 febbraio, sono attesi nella Capitale belga 1.500 trattori nel quartiere delle istituzioni Ue a margine della riunione dei ministri europei dell'Agricoltura.

Lunedì 26 febbraio, sono attesi nella Capitale belga 1.500 trattori nel quartiere delle istituzioni Ue

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea mette nuove deroghe agli obblighi da rispettare su colture e terreni per ottenere i fondi Ue e ispezioni dimezzate nelle aziende. L'offerta prevede minori condizionalità per accedere ai finanziamenti diretti della Pac e il taglio fino al 50% delle ispezioni nelle aziende agricole. Questo perché, sottolinea l'esecutivo comunitario, «l'insieme degli standard di base" che gli agricoltori sono chiamati a rispettare "si è rivelato difficile da implementare». Per questo - oltre al già approvato nuovo stop per tutto il 2024 all'obbligo di mettere a maggese il 4% dei terreni - la squadra di von der Leyen propone di modificare già entro metà marzo l'imposizione di mantenere le superfici di prati permanenti nell'Ue stabile rispetto ai livelli del 2018. Previste poi tutela dalle sanzioni per chi, colpito da siccità o inondazioni, non può soddisfare i requisiti della Pac.

© Riproduzione riservata