Salario minimo a 20$ l'ora in California: pizzerie e fast-food tagliano personale

Nuova legge che obbliga le imprese a pagare i dipendenti 20 dollari all'ora? Le aziende rispondono con il taglio del personale. Accade in California, negli Stati Uniti, in particolar modo nelle catene in franchising delle pizzerie.

California: taglio del personale nelle pizzerie dopo la legge sul salario minimo a 20$ l'ora

La legge, firmata a settembre dal governatore dello Stato americano, Gavin Newsom, era stata contestata dalle grandi catene di fastfood come McDonald's, Pizza Hut e Chipotle, che rimarcavano un aumento eccessivo del costo del lavoro. Per questo, le aziende hanno licenziato molti dipendenti, ridotto l'orario di lavoro e incentivato all'esodo i dipendenti. Particolarmente colpiti i servizi interni di delivery: nella sola zona di Menlo Park, 1280 "pony express" quest'anno saranno lasciati a casa.

© Riproduzione riservata