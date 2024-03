Estelle Vassallo nuova direttrice generale di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

Il gruppo alberghiero Minor Hotels ha annunciato la nomina di Estelle Vassallo come direttrice generale di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Con vent'anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Estelle porta con sé un importante know how e una visione dinamica per questa struttura unica nel suo genere, situata a ottanta metri sopra la splendida città di Amalfi.

La nuova direttrice generale di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, Estelle Vassallo

Il suo percorso nell'ospitalità è stato caratterizzato da una continua crescita e traguardi raggiunti. Nell'ultimo ruolo ricoperto in qualità di Hotel Manager presso la proprietà gemella Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam, ha dimostrato capacità di leadership e attenzione alla qualità. In precedenza, Vassallo ha assunto posizioni di alto livello nelle aree operations e commerciali in Spagna, Belgio, Germania, Italia e Francia, dove ha consolidato la propria esperienza in rinomate strutture alberghiere come Hilton, Deutsche Hospitality e NH Collection a New York e Barcellona, parte del portafoglio di Minor Hotels. Durante il suo incarico presso Anantara Grand Hotel Krasnapolsky, Estelle ha svolto un ruolo fondamentale nell'agevolare il passaggio del marchio da NH Collection a quello Anantara, dimostrando grande flessibilità e lungimiranza strategica. In particolare, ha guidato la creazione di un green team per la definizione di iniziative sostenibili, che avrà il compito di implementare anche ad Anantara Convento di Amalfi, a testimonianza del suo impegno verso le tematiche ambientali e la corporate social responsability.

Vassallo porrà particolare attenzione al coinvolgimento e allo sviluppo dei membri del team, incoraggiando una cultura di valorizzazione e crescita professionale, favorendo e assicurando un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, affinché l'Hotel venga riconosciuto come un luogo di lavoro privilegiato. Esprimendo il suo entusiasmo per il nuovo ruolo, Vassallo ha detto: «Sono molto orgogliosa di guidare questa proprietà Anantara unica nel suo genere, che racchiude l'essenza della Costiera amalfitana con la sua ricca storia e i suoi panorami mozzafiato. Non vedo l'ora di collaborare con il team, la comunità locale e i partner per creare esperienze indimenticabili per la nostra esigente clientela, oltre a continuare a promuovere e valorizzare l'Anantara Spa e il nostro concept di ristorazione». Commentando la nomina, Giles Selves, senior vice president di Luxury Hotels per Minor Hotels Europe, ha dichiarato: «Sono lieto di dare il benvenuto a Estelle nella destinazione simbolo della Costiera amalfitana. Con una vasta esperienza nel settore dell'ospitalità e un occhio attento alla gestione operativa, questa nomina segna un nuovo capitolo emozionante per l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, inaugurato a maggio 2023, che continua a ridefinire l'ospitalità di lusso e a stabilire nuovi standard di eccellenza nel settore».

© Riproduzione riservata