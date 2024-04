Un coltello da chef: Zwilling Pro, la limited edition firmata da Andrea Berton

Zwilling, storico marchio di coltelleria tedesca, prosegue nella collaborazione con l'iconico chef stellato Andrea Berton in qualità di brand ambassador. «Per suggellare questa straordinaria partnership, abbiamo pensato a una limited edition firmata dallo chef del nostro celebre coltello da cuoco Zwilling Pro, unendo così il meglio della coltelleria tedesca al prestigio della cucina stellata» ha annunciato Luca Miglioranzi, amministratore delegato di Zwilling Ballarini Italia.

Coltelleria d'alta gamma: Zwilling e Berton insieme per un'edizione limitata

Lanciando questa edizione esclusiva, Zwilling perfeziona il concetto di strumenti da cucina di alta qualità, offrendo agli appassionati la possibilità di possedere un autentico pezzo di storia della coltelleria. La limited edition, prodotta in una tiratura di soli 100 esemplari e distribuita presso alcuni selezionati negozi, è destinata a diventare un simbolico pezzo da collezione che stupisce gli ospiti a cena. Con un prezzo di 109 euro, questo coltello di alta gamma promette di diventare il nuovo must-have e sarà lanciato attraverso alcuni eventi dedicati presso i migliori rivenditori autorizzati.

Chi è lo chef Andrea Berton, brand ambassador di Zwilling

Iconico chef stellato, nasce in Friuli nel 1970. Inizia la sua avventura in cucina negli anni '90, prima al fianco di Gualtiero Marchesi, poi 4 anni con Alain Ducasse al Louis XV di Montecarlo. Nel 2013 inaugura il Ristorante Berton Milano che ottiene una stella Michelin nel 2014, riconoscimento confermato negli anni a seguire. Nel 2020 inaugura il primo ristorante sottomarino H2O presso il resort “You & Me” by Cocoon, alle Maldive. Tantissime le collaborazioni di prestigio intraprese negli anni, come quella con il SuperG di Courmayeur dal 2019, la Terrazza del Meraviglioso di Porto Cervo e di Forte Bay, ristorante del Forte Village a Santa Margherita di Pula, il Jumeirah Zabeel Saray's Sultan dining room a Dubai, il Badrutt's Palace, il Cresta Palace Celerina e il Suvretta House a Sankt Moritz.

