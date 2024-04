Con Zwilling BBQ  grigliate perfette con accessori di altissima qualità

Con l'arrivo della primavera ritornano i piacevoli pranzi all'aria aperta, ideali per condividere momenti speciali con i propri cari. Zwilling suggerisce deliziose ricette alla griglia da preparare con i suoi nuovissimi accessori BBQ+ per barbecue, dall'ottima qualità e resistenza. Sia per principianti che per i fuochisti più esperti, questi straordinari accessori sono fondamentali per perfezionare le proprie abilità alla griglia.

Zwilling BBQ+: grigliare facile, sicuro e gustoso

I prodotti BBQ+ di Zwilling sono durevoli ed ergonomici, facili da utilizzare, pulire e riporre. Questi utensili fondamentali - spatola, pinza, forchettone e pennello - sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, dunque non sono mai troppo caldi da maneggiare, in più hanno manici extra lunghi che rendono l’esperienza del barbecue ancora più sicura, potendo grigliare a distanza. Tra gli accessori anche il termometro digitale che consente di misurare la temperatura interna della carne sul fuoco rapidamente e con precisione per raggiungere l'esatto grado di cottura preferito, o ancora gli artigli per carne, in nylon extra forte, che permettono di afferrare, tagliare e sminuzzare tutti i tipi di carne desiderati.

Con il tagliere di bambù di alta qualità certificato Fsc di Zwilling, la funzionalità si unisce alla comodità, questo modello 2 in 1 infatti taglia e raccoglie il cibo tritato e gli avanzi direttamente nel cassetto. Per cuocere ottimi contorni il grill o le pirofile BBQ+ che, grazie ad una speciale perforazione, proteggono le verdure dalle fiamme dirette. Infine per servire le proprie pietanze in modo sostenibile, i cestelli in acciaio inossidabile prendono il posto di vassoi di alluminio monouso, esaltando inoltre appieno il sapore di verdure e carni grigliate.

