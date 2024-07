Ristorazione collettiva: Anir Confindustria traccia il futuro del settore

Si è tenuta a Roma la quarta assemblea generale di Anir Confindustria, associazione che rappresenta le imprese della ristorazione collettiva aderente a Confindustria Servizi Hcfs. Un incontro all'insegna del confronto e della condivisione, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico di aziende del settore, rappresentanti delle istituzioni, associazioni datoriali e sindacali.

L'assemblea è stata l'occasione per fare il punto su un quadriennio ricco di sfide e successi per Anir Confindustria e le aziende associate. In un contesto segnato da una crisi senza precedenti, il settore della ristorazione collettiva ha saputo dimostrare grande resilienza e capacità di adattamento. Grazie al lavoro proattivo di Anir Confindustria, in collaborazione con le istituzioni e le altre parti sociali, sono state individuate soluzioni concrete per garantire la sostenibilità del settore e il miglioramento della qualità del servizio offerto.

Al centro del dibattito durante l'assemblea, il futuro della ristorazione collettiva. Tra i temi chiave emersi, la necessità di puntare su un modello di sviluppo sostenibile, che coniughi efficienza economica, attenzione all'ambiente e valorizzazione del capitale umano. Un ruolo fondamentale in questo processo sarà svolto dalla collaborazione tra tutti gli attori del settore, dalle imprese alle istituzioni, passando per le associazioni datoriali e sindacali.

Massimo Piacenti, presidente di Anir Confindustria

A condurre l’assemblea Paolo Valente, segretario generale di Anir Confindustria. In apertura c’è stata l’attesa relazione del Presidente di Anir Confindustria, Massimo Piacenti.

«Provo soddisfazione e orgoglio - ha detto Piacenti - nell’essere il presidente della più importante associazione di rappresentanza delle aziende che operano nella ristorazione collettiva. Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità nel portare avanti, nonostante le difficoltà il servizio pubblico importante che portiamo presso le fasce più fragili della popolazione, come nelle mense scolastiche o nella refezione ospedaliera. E siamo sempre stati propositivi nei confronti delle Istituzioni con le nostre richieste, in primis quella di modifica del meccanismo di revisione dei prezzi previsto all’art. 60 del Codice Appalti che abbiamo portato al Tavolo creato dal Mit. Abbiamo dimostrato fermezza nell’affrontare le questioni in maniera sistemica, ad esempio sul Ccnl rinnovato da poco. Abbiamo sempre voluto un adeguamento dei salari, ma crediamo che non potesse essere l’unico punto di discussione. Per questo facciamo un invito alle altre associazioni datoriali e a tutte le forze sindacali, perché si istituisca un apposito Tavolo nazionale per la ristorazione collettiva, che possa discutere delle specificità della ristorazione collettiva, che metta al centro anche punti fondamentali come il welfare e la produttività. Stiamo lavorando, già da un anno, per essere all’avanguardia anche per quanto riguarda la sostenibilità, perché non possiamo aspettare che il futuro arrivi, ma abbiamo il dovere di andargli incontro».

Piacenti, durante il suo intervento, ha anche lanciato per settembre 2024 la prossima edizione di Immense, l’appuntamento organizzato da Anir, che si è ormai configurato come il più importante appuntamento del settore della ristorazione collettiva: un momento di approfondimento e di analisi dello scenario per l’intero settore. Un appuntamento in cui, attraverso nuovi progetti e nuove idee, si parlerà di futuro.

