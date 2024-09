Stagione sciistica al via a Plan de Corones: c'è anche una nuova seggiovia

Con l'arrivo della neve e l'inizio ufficiale della stagione sciistica, Plan de Corones, celebre località dell’Alto Adige, è pronta ad accogliere appassionati di sport invernali e amanti della montagna. Quest'anno, l'area sciistica dolomitica offre un totale di 121 chilometri di piste perfettamente preparate, servite da 31 impianti di risalita moderni ed efficienti, con un occhio di riguardo per la sostenibilità e l'innovazione.

A Plan de Corones arriva il nuovo impianto di risalita Plateau, una seggiovia ad otto posti

Tra le novità principali della stagione 2024-2025 spicca il nuovissimo impianto di risalita Plateau, una seggiovia ad otto posti ad alta velocità realizzata da Doppelmayr. Questa nuova infrastruttura promette di rivoluzionare l’esperienza sciistica, grazie a comode sedute con schienali riscaldati, barre di sicurezza automatiche e un tappeto regolabile in altezza per facilitare la salita dei bambini.

Con una portata oraria di 3600 persone, la seggiovia copre un percorso di 1200 metri e un dislivello di 250 metri, portando sciatori e snowboarder in vetta in meno di cinque minuti. Plan de Corones continua a distinguersi per la varietà delle sue piste, adatte a tutti i livelli di difficoltà, rendendola una meta ideale sia per famiglie che per sciatori esperti.

Ma l'offerta non si limita allo sci alpino: l'area propone anche itinerari per lo sci di fondo, escursioni con le ciaspole e la possibilità di sciare sotto le stelle, regalando momenti magici anche agli amanti del trekking invernale. La località, esempio virtuoso di turismo sostenibile, è facilmente raggiungibile in treno e fa parte del circuito Dolomiti Superski, che offre un accesso a uno dei comprensori sciistici più vasti e apprezzati al mondo. Grazie alla sua posizione strategica, Plan de Corones è un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze delle Dolomiti, tra cui il celebre giro sciistico Sella Ronda, considerato uno dei più spettacolari a livello mondiale. Il calendario di eventi per la stagione è altrettanto ricco e imperdibile.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, spicca la tappa della Coppa del Mondo di sci femminile, in programma il 21 gennaio 2025. Le migliori sciatrici del mondo si sfideranno sull'impegnativa pista Erta, regalando emozioni intense agli appassionati di questo sport.

