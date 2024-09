Dopo la pausa estiva, è tempo di ripensare il menu e Unilever Food Solutions, sempre al fianco degli chef, propone due webinar per il mese di settembre per offrire nuovi spunti creativi e soluzioni pratiche in cucina, con un’attenzione particolare al food cost.

A settembre due webinar gratuiti per rinnovare il menu con Unilever Food Solutions

Gli appuntamenti da segnare in agenda sono:

“Il tuo menu di pesce”: 12 settembre, ore 15.30

12 settembre, ore 15.30 “I tuoi dessert tradizionali rivisitati”: 25 settembre, ore 15.30

I webinar saranno tenuti da Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di soluzioni e tecniche innovative per un menu completo di pesce ricco di sapore e una carta dei dolci, ispirata alla tradizione, raffinata e creativa.

La masterclass dello chef Buscicchio con Knorr Professional e Carte D'or

In queste due giornate, lo chef Buscicchio condividerà la sua esperienza e competenza, anche nella gestione del food cost, mostrando come coniugare qualità, sapore e rapidità di preparazione, utilizzando i prodotti Knorr Professional e Carte D'Or per un risultato sempre eccellente e ottimizzando nello stesso tempo i costi.

Nel corso del primo webinar “Il tuo menu di pesce”, in programma il 12 settembre, verranno esplorate idee creative per un menu completo di pesce, con un focus sull'impiego dei prodotti Knorr Professional, capaci di esaltare il gusto e i sapori di ogni ricetta. In particolare Buscicchio preparerà gli “Spaghetti con le vongole”, utilizzando il Brodo ai Frutti di Mare Knorr Professional e i “Paccheri allo Scoglio” con la Bisque di Crostacei Knorr Professional.

Knorr Professional salsa bisque di crostacei e brodo ai frutti di mare

Il 25 settembre, invece, il webinar “I tuoi dessert tradizionali rivisitati” sarà dedicato alla creazione di una carta dei dolci con i prodotti Carte D'Or, perfetti per realizzare dolci golosi e di grande impatto, riducendo i tempi di preparazione e garantendo risultati sempre eccellenti.

Buscicchio utilizzerà la Panna Cotta Carte D’Or e il Tiramisù Carte D’Or per realizzare dolci che uniscono tradizione e creatività.

Per partecipare ai webinar, è necessario iscriversi

