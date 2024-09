Pasti pronti innovativi: Saporeeto punta a 14 milioni di euro entro il 2027

Saporeeto, la startup di Bovolone (Vr) specializzata in pasti pronti sostenibili e innovativi, punta a chiudere il 2024 con un fatturato di un milione di euro, dopo appena un anno dal suo ingresso sul mercato. Fondata da Tommaso Pelladoni in collaborazione con l'incubatore Axxelera, l'azienda ha registrato una crescita esponenziale: le porzioni vendute da agosto 2023 a oggi sono aumentate del 600%, raggiungendo le 100mila unità. Con una capacità produttiva attuale di 250mila porzioni al mese, Saporeeto mira a toccare il milione di pasti pronti mensili entro il 2027, con l'obiettivo di raggiungere un fatturato di 14 milioni di euro.

Saporeeto, la startup dei pasti pronti sostenibili che conquista il mercato (credits: Facebook)

A supporto di questa crescita, l'azienda sta sviluppando brevetti innovativi per risotto e pasta, concentrandosi sulla sostenibilità e sulla ricerca e sviluppo (R&D) per soddisfare la domanda di consumatori sempre più attenti all'ambiente, alla convenienza economica e alla facilità di preparazione. «Questi numeri ci confermano quello in cui abbiamo creduto fortemente sin dal primo giorno, vale a dire la portata innovativa del nostro progetto e l'impatto positivo che questo avrebbe potuto avere sui consumatori. L'aspetto a cui teniamo molto, infatti, e su cui puntiamo di più è la parte di ricerca e sviluppo che avviene nel nostro Food Lab, dove testiamo e assaggiamo in continuazione nuove ricette da proporre al mercato: a quello italiano, da cui siamo partiti, e presto anche a quello straniero, verso il quale stiamo già muovendo i primi passi» commenta Tommaso Pelladoni, general manager di Saporeeto.

A guidare la produzione di Saporeeto, che entro il 2027 si propone di un milione di pasti realizzati ogni mese, è il trend dei flexitariani, che secondo un recente studio di Ipsos interessa il 12% degli italiani che seguono questo regime alimentare tutto l'anno (il 30% solo saltuariamente). Globalmente, invece, quasi il 70% degli intervistati abbraccia questo genere di alimentazione, che prevede un consumo ridotto di carne e pesce per motivi di salute, etici o economici, scegliendo alternative vegetali e sostituendo la carne con le verdure (nel 57% dei casi), altre proteine animali (48%) e con i legumi (42%). Quando intervistati sul perché assumano questo tipo di alimenti, il 38% dei partecipanti dichiara di volersi prendere cura della propria salute preventivamente, il 16% per dimagrire e il 32% per ragioni economiche.

Tommaso Pelladoni, general manager di Saporeeto

Tra i milestone per il futuro prossimo di Saporeeto, che è attualmente presente in cinque insegne della Gdo tra le più diffuse del Nord Italia, c'è l'approdo su alcuni dei più rinomati marketplace italiani nel corso del 2025, oltre alla partecipazione alle più rilevanti fiere del settore, nazionali e internazionali. «La cucina per noi italiani fa parte del quotidiano, è tradizione e storia, ma anche legami, ricordi. Ecco perché nei nostri piatti pronti portiamo l'incontro fra questi aspetti e l'innovazione, le nuove tendenze delle persone, le necessità che non sono più quelle di una volta ma che vertono sempre più in direzione di un atteggiamento salutare e sostenibile. Saporeeto è un laboratorio di idee e di open innovation, sia verso il consumatore finale che le aziende e i retailer. Il nostro team di R&D, infatti, è a disposizione anche del settore B2B, per chi vuole sviluppare piatti pronti di qualità e ottimi al gusto in private label» conclude Pelladoni.

