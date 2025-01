Parole sulle montagne: Cortina inaugura il museo diffuso delle Dolomiti

Cortina d’Ampezzo (Bl), la perla delle Dolomiti, si arricchisce di una nuova gemma: il primo museo diffuso della letteratura delle Dolomiti, un progetto che unisce cultura, natura e storia in un percorso unico nel suo genere. Si chiama "Accadde a Cortina", ed è molto più di una semplice segnaletica: è un viaggio letterario che trasforma la valle d’Ampezzo in un libro a cielo aperto, dove le montagne parlano attraverso le parole di grandi scrittori.

Cortina, montagne e grandi scrittori: nasce un museo letterario unico

Immagina di passeggiare tra i boschi e le vette delle Dolomiti, e di essere accompagnato dalle voci di Dino Buzzati, Eugenio Montale, Ernest Hemingway, Saul Bellow, e tanti altri. Le loro parole, incise su 18 cartelli in acciaio corten, raccontano storie, emozioni e visioni legate a questa terra spettacolare, Patrimonio Unesco.

Questi pannelli non sono solo un elemento decorativo, ma veri e propri custodi di memorie. Ogni cartello è collocato in un luogo significativo: dal leggendario Corso Italia alla ciclabile delle Dolomiti, dalle piste da sci delle Tofane ai sentieri più remoti. Ogni tappa è un invito a fermarsi, ascoltare, riflettere e immergersi nella bellezza che ha ispirato capolavori letterari e poesie immortali.

Ciò che rende questo museo unico è la sua natura diffusa e interattiva. I cartelli non sono isolati, ma connessi tra loro da un archivio digitale in audiovideo, accessibile a tutti in qualsiasi momento. Basta uno smartphone per trasformare una passeggiata in un’esperienza immersiva, dove la tecnologia dà voce ai testi e ai luoghi, facendo vivere al visitatore un dialogo tra passato e presente.

Questo innovativo sistema consente di approfondire la storia delle opere, degli autori e dei luoghi che hanno ispirato le loro creazioni, creando un ponte tra il turismo culturale e quello naturalistico.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni locali e regionali. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo sostegno al progetto, definendolo «un punto di partenza per ulteriori sinergie». Le sue parole sottolineano l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione, trasformandolo in un’opportunità di crescita per il territorio.

"Accadde a Cortina" non è solo un omaggio alla letteratura, ma anche un tuffo nella storia della Regina delle Dolomiti. Attraverso mostre, attività interattive e un design che si fonde armoniosamente con il paesaggio, il progetto mira a celebrare il ricco passato di Cortina e a renderlo accessibile a tutti. Ogni tappa del percorso è un invito a rallentare e osservare il mondo con occhi diversi: le montagne diventano più che uno sfondo, si trasformano in protagoniste di storie che hanno attraversato i secoli.

Che tu sia un appassionato di letteratura, un amante della natura o semplicemente un curioso in cerca di nuove esperienze, "Accadde a Cortina" offre qualcosa per te. Puoi esplorare i luoghi che hanno ispirato i grandi scrittori, scoprire aneddoti poco noti o lasciarti semplicemente trasportare dalla magia di un panorama che sembra uscito da un romanzo.

Questo museo diffuso rappresenta anche un invito a riscoprire il valore del tempo lento. Non c’è fretta, non c’è una mappa obbligata: ogni visitatore può creare il proprio percorso, seguendo il filo delle parole e lasciandosi guidare dal fascino della montagna.

"Accadde a Cortina" è un progetto che unisce cultura, innovazione e amore per il territorio, regalando una nuova dimensione alla bellezza delle Dolomiti. È un modo per ricordarci che le montagne non sono solo paesaggi mozzafiato, ma anche custodi di storie, emozioni e ispirazioni che attraversano il tempo.

La prossima volta che visiterai Cortina, alza lo sguardo verso le vette e ascolta le parole che risuonano tra i boschi: potresti scoprire che, tra una cima innevata e un sentiero di montagna, c’è un pezzo di storia che aspetta solo di essere raccontato.

