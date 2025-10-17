Successo per Hotel 2025: 19mila i visitatori alla fiera di Bolzano

Hotel chiude la sua 49ª edizione con numeri in crescita e un clima di entusiasmo diffuso tra gli operatori del mondo dell’hotellerie e della ristorazione. La fiera internazionale di Bolzano, punto di riferimento per il settore turistico, ha richiamato quest’anno oltre 19mila visitatori provenienti da tutta Italia e dall’area Dach, confermandosi un appuntamento imprescindibile per chi lavora nell’accoglienza. Un risultato che si inserisce in un contesto favorevole: nel 2024, ricordiamo, il comparto dell’ospitalità in Italia ha infatti registrato un giro d’affari in aumento del 5% rispetto all’anno precedente, segnale di un turismo internazionale sempre più interessato alle eccellenze e alle peculiarità culturali del Paese.

Hotel 2025 chiude in crescita: 19mila visitatori a Bolzano

Tra gli aspetti più significativi dell’edizione appena conclusa, la forte presenza di giovani imprenditori, un segno concreto del rinnovato interesse delle nuove generazioni verso un comparto che cambia rapidamente e guarda con decisione al futuro. La filosofia di Hotel, del resto, è da sempre quella di valorizzare l’imprenditoria giovanile come leva di rinnovamento e promotrice di modelli sostenibili. A testimoniarlo le oltre 20 startup presenti in fiera, attive in tre ambiti chiave: organic & sustainable Food, dedicato a un’alimentazione di qualità e rispettosa dell’ambiente; smart & circular solutions, che declina i principi dell’economia circolare nella gestione alberghiera; e AI & software, dove la tecnologia si mette al servizio dell’efficienza e dell’esperienza dell’ospite.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di questa edizione di Hotel, che ha visto la partecipazione di circa 3mila persone al programma eventi e di oltre 400 espositori del settore turistico - con un aumento dell’11% della presenza internazionale rispetto al 2024 - tutti impegnati a presentare soluzioni innovative per un’ospitalità sempre più attenta ai dettagli, sia nella gestione della struttura sia nell’esperienza complessiva dell’ospite» ha dichiarato al termine della manifestazione Daniel Degasperi, brand manager di Hotel.

Il tema della sostenibilità, ha spiegato Degasperi, è stato declinato in modo ampio e umano: «Anche quest’anno abbiamo voluto dare spazio non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella sociale, per ribadire quanto le persone rappresentino il cuore dell’intera filiera dell’accoglienza. Il grande interesse suscitato dagli Hotel Tours a Caldaro e Bressanone - che hanno messo in luce realtà attente al benessere, alla convivialità e alla coesione tra i membri dello staff - testimonia che il futuro dell’hospitality passa attraverso il valore umano e la qualità delle relazioni».

Conclusa con un bilancio positivo e un forte slancio verso il futuro, Hotel guarda già alla prossima edizione, in programma dal 19 al 22 ottobre 2026 a Fiera Bolzano. Sarà la 50ª edizione, un traguardo importante per una fiera che continua a rinnovarsi restando fedele alla sua missione: essere il luogo in cui il mondo dell’hospitality si incontra, si confronta e costruisce insieme il futuro dell’accoglienza.