NewPrinces rilancia Carrefour Italia con un piano da 7 miliardi

Entro dicembre è atteso l’ok dell’Antitrust europea all’operazione NewPrinces-Carrefour Italia, che consoliderà la presenza del gruppo francese nel mercato italiano. Con il supporto di Angelo Mastrolia, Cceo di NewPrinces, il gruppo francese ha ritirato la cassa integrazione per 175 dipendenti della sede di Milano, in vista di un piano di rilancio che prevede la valorizzazione del marchio storico GS.

Angelo Mastrolia, ceo di NewPrinces

Il progetto mira a preservare competenze e professionalità, definendo un piano operativo che sarà presentato a inizio anno, con l’obiettivo di rafforzare l’intera rete dei supermercati Carrefour.

Sinergie tra industria e retail per la crescita del gruppo

La strategia di NewPrinces punta a un modello di sviluppo integrato che unisce retail e industria, valorizzando l’identità territoriale e la rete capillare del marchio. Mastrolia, che ricoprirà il ruolo di presidente esecutivo di Carrefour Italia, ha sottolineato come «l’80% del mio tempo sarà impiegato sul gruppo dei supermercati», a conferma della centralità di questo progetto per l’intero piano industriale.

Contrariamente alle ipotesi di mercato, l’operazione non seguirà lo schema di frammentazione avvenuto con la cessione di Auchan, ma intende garantire continuità gestionale e tutela occupazionale.

Un piano di crescita da sette miliardi di euro

Le recenti acquisizioni - Princes nel Regno Unito, Plasmon, Diageo e Carrefour Italia - porteranno in dote circa quattro miliardi di ricavi, con un giro d’affari previsto di sette miliardi a fine anno, dieci volte superiore al fatturato 2023.

Un risultato che posiziona NewPrinces sopra realtà consolidate come Barilla e Campari, confermando la solidità del piano industriale.

«Abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia, per rilanciare una rete capillare e valorizzare al massimo le sinergie tra retail e industria», ha dichiarato Angelo Mastrolia. I prodotti NewPrinces troveranno spazio nei punti vendita ex Carrefour, creando un ecosistema competitivo e coerente.

Princes verso la quotazione alla Borsa di Londra

Tra gli obiettivi a breve termine figura la quotazione di Princes alla Borsa di Londra, prevista entro fine mese. Secondo Mastrolia, «dai primi riscontri c’è molto interesse per un’azienda che ha una storia di crescita così forte». Gli analisti hanno confermato l’attenzione del mercato, evidenziando il potenziale di sviluppo del gruppo nel panorama internazionale.

Con questa operazione, NewPrinces consolida la propria posizione nel settore della grande distribuzione, rafforzando le sinergie tra marchi storici, nuovi investimenti e strategie di espansione globale.